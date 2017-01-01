Жозе Моуринью: Марсьялю нужно слушать меня, а не своего агента

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Это игрок с потрясающими качествами для того, чтобы стать топ-футболистом. Марсьяль играл, он создавал, он забил, он сражался. Я знаю, что это один из главных наших талантов.

«Марсьялю нужно слушать меня, а не своего агента. Он должен каждый день слушать меня на тренировках, и выполнять те рекомендации, которые я даю, чтобы постараться улучшить игру. А я только и читаю в газетах: «Марсьяль уезжает в «Севилью», «Марсьяль отправляется в аренду», «Марсьяль не счастлив». Антони нужно слушать меня», — сказал Моуринью.