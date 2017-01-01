Китайский клуб готов выложить за Косту 80 млн фунтов
Китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» намерен предложить за нападающего «Челси» Диего Косту 80 млн фунтов стерлингов, сообщает The Sun.
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По данным издания, ранее китайский клуб предлагал «синим» 50 млн фунтов за 28-летнего испанца, но английский клуб на эту сделку не пошел.
Теперь «Тяньцзинь» увеличил сумму, при этом самому форварду обещана зарплата 480 тыс фунтов в неделю.
В нынешнем сезоне Коста в 18 матчах АПЛ забил 14 мячей и отдал пять голевых передач.
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