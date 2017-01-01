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1 января 2017, 16:38 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Китайский клуб готов выложить за Косту 80 млн фунтов

Китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» намерен предложить за нападающего «Челси» Диего Косту 80 млн фунтов стерлингов, сообщает The Sun.

Китайский клуб Тяньцзинь Цюаньцзянь намерен предложить за нападающего <span class=error>Челси</span> Диего <span class=error>Косту</span> 80 млн фунтов стерлингов сообщает The Sun. Увеличить
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По данным издания, ранее китайский клуб предлагал «синим» 50 млн фунтов за 28-летнего испанца, но английский клуб на эту сделку не пошел.

Теперь «Тяньцзинь» увеличил сумму, при этом самому форварду обещана зарплата 480 тыс фунтов в неделю.

В нынешнем сезоне Коста в 18 матчах АПЛ забил 14 мячей и отдал пять голевых передач.

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