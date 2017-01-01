Помощник Анчелотти возглавит «Суонси»

По данным издания, о назначении 44-летнего англичанина будет объявлено перед встречей «Суонси» — «Кристал Пэлас» в 20-м туре АПЛ, которая пройдет 3 января.

Предыдущий главный тренер «лебедей» Боб Брэдли был отправлен в отставку на этой неделе. Под его руководством команда провела 11 матчей, в которых одержала две победы, дважды сыграла вничью и потерпела семь поражений.

«Суонси» занимает 20-е, последнее место в чемпионате Англии.