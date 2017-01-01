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1 января 2017, 15:48 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Помощник Анчелотти возглавит «Суонси»

Новым главным тренером «Суонси» будет Пол Клемент, который сейчас является помощником наставника «Баварии» Карло Анчелотти, сообщает The Telegraph.

По данным издания, о назначении 44-летнего англичанина будет объявлено перед встречей «Суонси» — «Кристал Пэлас» в 20-м туре АПЛ, которая пройдет 3 января.

Предыдущий главный тренер «лебедей» Боб Брэдли был отправлен в отставку на этой неделе. Под его руководством команда провела 11 матчей, в которых одержала две победы, дважды сыграла вничью и потерпела семь поражений.

«Суонси» занимает 20-е, последнее место в чемпионате Англии.

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Новости Зарубежного футбола

СМИ: «Суонси» начал переговоры с помощником главного тренера «Баварии» Анчелотти

Пол Клемент, который является помощником главного тренера немецкого футбольного клуба «Бавария» Карло Анчелотти, называется одним из кандидатов на пост главного тренера команды английской премьер-лиги «Суонси», сообщает South Wales Evening Post.
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