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1 января 2017, 15:25 | Футбол: Зарубежный | Спортфакт

Роналду спел в ванной в честь Нового года

Обладатель «Золотого мяча» игрок «Реала» Криштиану Роналду поздравил футбольных болельщиков с помощью песни.

Обладатель Золотого мяча игрок Реала <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span> поздравил футбольных болельщиков с помощью песни. Увеличить
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В качестве микрофона футболист использовал расческу, приводя себя в порядок в ванной комнате. Свое поздравление с Новым годом футболист написал в соцсетях на английском и португальском языках.

Напомним, что накануне Нового года Роналду отказался от выгодного предложения от китайского клуба.

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