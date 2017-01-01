Роналду спел в ванной в честь Нового года
Обладатель «Золотого мяча» игрок «Реала» Криштиану Роналду поздравил футбольных болельщиков с помощью песни.
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В качестве микрофона футболист использовал расческу, приводя себя в порядок в ванной комнате. Свое поздравление с Новым годом футболист написал в соцсетях на английском и португальском языках.
Напомним, что накануне Нового года Роналду отказался от выгодного предложения от китайского клуба.
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