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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28318776/
1 января 2017, 14:58 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Как белорусские спортсмены встретили Новый год

Салаты, елки, пляж и дети. Белорусские спортсмены встретили год петуха.

Грузинский хавбек БАТЭ Вако Гвилия отпраздновал Новый год в США:

«С Новым годом! Я желаю, прежде всего, здоровья и Божьей милости! Пусть все ваши цели и мечты сбываются!

2016 для меня оказался очень важным и успешным. Сбылась мечта детства: я дебютировал в национальной сборной! Я счастлив, что могу защищать флаг своей страны. Дай Бог, чтобы для каждого этот год выдался еще более успешным и счастливым».

© «Прессбол»
© «Прессбол»
© «Прессбол»
© «Прессбол»

Пока еще защитник «желто-синих» Денис Поляков вместе со своей супругой встретили Новый год дома.

© «Прессбол»

Позитивное видео от Михаила Грабовского.

А вот завершившая недавно спортивную карьеру Мелитина Станюта поздравила своих поклонников на белорусском языке.

В новогодний вечер Мелитина вместе со своей семьей побывала на концерте в филармонии.

© «Прессбол»
© «Прессбол»

«Этот год был самым счастливым в моей жизни. Спасибо моей любимой за нашего Данилку», — подвел итог 2016 года голкипер «Оренбурга» Александр Гутор.

P. S. Данилка — трехмесячный малыш.

© «Прессбол»

Александр Перепечко, проведший минувший сезон в «Слуцке», встретил Новый год в Европе.

Молодые «динамовцы» провели новогоднюю ночь рядом.

© «Прессбол»

Уроженец Минска Артем Милевский — в Доминикане.

© «Прессбол»
© «Прессбол»

Александр Глеб вместе с женой Светланой и дочерью Александрой остались в Минске.

«Новый год — волшебный праздник. Очень хочу всем пожелать, чтобы ваши искренние и добрые пожелания, которые вы загадали под бой Курантов, обязательно сбудутся! Только верьте в это всем сердцем очень сильно! У меня получилось! Пусть мой пример станет для всех заразительным», — мотивирует Светлана.

© «Прессбол»
© «Прессбол»

Юрий Габовда — за праздничным столом.

© «Прессбол»


Веселое видео от Фамейе.

Форвард брестского «Динамо» Идрисса Куйате отпраздновал Новый год в Кот-Д'Ивуаре.

© «Прессбол»

А Артем Радьков — на Браславских озерах.

«Прощай, 2016-й….

Этот год был одним из самых сложных, самых интересных, самых полезных, наиболее событийным. Остались воспоминания.
Я рада приветствовать новый 2017 год. Буду наслаждаться! Желаю больше радости и веселья, здоровья и счастья.

Я хочу пожелать вам, ребята, очень счастливого Нового года. Надеюсь, что и вы наслаждаетесь каждым моментом!

Любовь от нашей семьи к вашей", — написала Виктория Азаренко.

© «Прессбол»
© «Прессбол»
© «Прессбол»

Фото: социальные сети, kp.by.
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