Как белорусские спортсмены встретили Новый год
Салаты, елки, пляж и дети. Белорусские спортсмены встретили год петуха.
Грузинский хавбек БАТЭ Вако Гвилия отпраздновал Новый год в США:
«С Новым годом! Я желаю, прежде всего, здоровья и Божьей милости! Пусть все ваши цели и мечты сбываются!
2016 для меня оказался очень важным и успешным. Сбылась мечта детства: я дебютировал в национальной сборной! Я счастлив, что могу защищать флаг своей страны. Дай Бог, чтобы для каждого этот год выдался еще более успешным и счастливым».
Пока еще защитник «желто-синих» Денис Поляков вместе со своей супругой встретили Новый год дома.
Позитивное видео от Михаила Грабовского.
А вот завершившая недавно спортивную карьеру Мелитина Станюта поздравила своих поклонников на белорусском языке.
В новогодний вечер Мелитина вместе со своей семьей побывала на концерте в филармонии.
«Этот год был самым счастливым в моей жизни. Спасибо моей любимой за нашего Данилку», — подвел итог 2016 года голкипер «Оренбурга» Александр Гутор.
Александр Перепечко, проведший минувший сезон в «Слуцке», встретил Новый год в Европе.
Молодые «динамовцы» провели новогоднюю ночь рядом.
Уроженец Минска Артем Милевский — в Доминикане.
Александр Глеб вместе с женой Светланой и дочерью Александрой остались в Минске.
«Новый год — волшебный праздник. Очень хочу всем пожелать, чтобы ваши искренние и добрые пожелания, которые вы загадали под бой Курантов, обязательно сбудутся! Только верьте в это всем сердцем очень сильно! У меня получилось! Пусть мой пример станет для всех заразительным», — мотивирует Светлана.
Юрий Габовда — за праздничным столом.
Веселое видео от Фамейе.
Форвард брестского «Динамо» Идрисса Куйате отпраздновал Новый год в Кот-Д'Ивуаре.
А Артем Радьков — на Браславских озерах.
«Прощай, 2016-й….
Этот год был одним из самых сложных, самых интересных, самых полезных, наиболее событийным. Остались воспоминания.
Я рада приветствовать новый 2017 год. Буду наслаждаться! Желаю больше радости и веселья, здоровья и счастья.
Я хочу пожелать вам, ребята, очень счастливого Нового года. Надеюсь, что и вы наслаждаетесь каждым моментом!
Любовь от нашей семьи к вашей", — написала Виктория Азаренко.
Фото: социальные сети, kp.by.
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