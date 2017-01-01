Погба и Болт устроили танцы на новогодней вечеринке
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и легендарный спринтер Усэйн Болт засветились на новогодней вечеринке.
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«С Новым годом всех! С Новым годом!» — написал Погба, развлекаясь по полной программе.
Напомним, что во вчерашнем матче АПЛ против «Мидлсбро» именно гол Погба стал победным для «Манчестер Юнайтед» (2:1). В текущем сезоне француз провел 18 матчей и забил 4 мяча в чемпионате Англии.
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