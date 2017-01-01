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1 января 2017, 14:20 | Футбол: Зарубежный | Спортфакт

Погба и Болт устроили танцы на новогодней вечеринке

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и легендарный спринтер Усэйн Болт засветились на новогодней вечеринке.

Полузащитник Манчестер Юнайтед и легендарный спринтер <span class=error>Усэйн</span> Болт засветились на новогодней вечеринке. Увеличить
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«С Новым годом всех! С Новым годом!» — написал Погба, развлекаясь по полной программе.

Напомним, что во вчерашнем матче АПЛ против «Мидлсбро» именно гол Погба стал победным для «Манчестер Юнайтед» (2:1). В текущем сезоне француз провел 18 матчей и забил 4 мяча в чемпионате Англии.

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