Фонсека не хочет отпускать Тайсона из «Шахтера»

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Ранее португальские СМИ сообщали об интересе к бразильскому игроку со стороны «Зенита».

— Для меня Тайсон является незаменимым игроком, — приводит Globo слова Фонсеки. — По нему не может быть переговоров в данный момент. Я рассчитываю на Тайсона, он очень важен для «Шахтера».