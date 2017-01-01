Фонсека не хочет отпускать Тайсона из «Шахтера»
Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека подчеркнул, что не собирается отпускать полузащитника Тайсона из клуба.
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Ранее португальские СМИ сообщали об интересе к бразильскому игроку со стороны «Зенита».
— Для меня Тайсон является незаменимым игроком, — приводит Globo слова Фонсеки. — По нему не может быть переговоров в данный момент. Я рассчитываю на Тайсона, он очень важен для «Шахтера».
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