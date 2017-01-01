КПЛ. Вектор декабря

При этом несколько неожиданным, но при этом приятным, стал факт старта еще в декабре подготовки ряда коллективов ВПЛ и Первой лиги. Некоторые из них даже провели несколько недель в Турции, формируя составы, другие же делали это в пределах нашей страны. В основном, селекционная политика этого периода была направлена на отбор казахстанских футболистов — просматривали практически всех, особо ценились молодые.



Республиканский интернет-портал Sports.kz решил попробовать подвести итоги декабрьской работы казахстанских клубов элитного дивизиона чемпионата страны.



«Астана»



В отличие от других, чемпион в декабре еще завершал выступление в групповом этапе Лиги Европы, поэтому о сборах не могло быть и речи, — команде дали время отдохнуть, и, по предварительной информации, из отпуска она выйдет не ранее 15 января. Тем не менее, клуб успел совершить достаточно неплохой трансфер: 28-летний албанский новичок Аздрен Лулаку призван усилить самую проблемную линию команды, а именно нападение. Как он себя проявит, пока неизвестно, но хорошая форма, демонстрируемая игроком в чемпионате Румынии, говорит о многом. Также не стоит забывать и о Романе Муртазаеве. Кто-то уже предрекает ему скамейку запасных, однако не будем столь категоричны.

Цитата В числе ушедших числится пока что только Танат Нусербаев. При всем уважении к этому футболисту, он попросту не тянул уровень нынешней «Астаны», став завсегдатаем скамейки запасных. Чтобы играть, спортсмену следовало покинуть клуб.

На трансфер выставлен Агим Ибраими, а Сергей Малый, скорее всего, подпишет контракт с костанайским «Тоболом». В целом, можно точно подметить: столичная команда уже стала сильнее, но работа на трансферном рынке там еще явно не завершена.



«Кайрат»



Алматинцы освободили себе две позиции под легионеров, благодаря покинувшим клуб Анатолию Тимощуку и Леандро Тавамбе. В свою очередь, взяты были пока только казахстанцы — Елдос Ахметов, Максим Гладченко и Георгий Жуков. Приглашение Ахметова явно рассматривается как укрепление правого фланга обороны, являющегося одной из проблемных зон алматинцев, — особенно это было явно в еврокубках. Однако насколько это сможет исправить Ахметов — большой вопрос, к нему есть немало претензий, особенно в играх за сборную страны. Еще одним спорным моментом стал Георгий Жуков, своенравный характер которого известен всем болельщикам. Таким образом, оба эти футболиста могут стать своеобразной проверкой в отношении правильности принятых руководством клуба решений, о чем можно будет говорить уже по ходу сезона.

Цитата Стоит отметить и уход Аслана Дарабаева и Виталия Ли, но тут все объяснимо: сидеть в запасе все время нельзя, тем более, когда перспективы еще видны неплохие.

Зарубежные СМИ отправляют в «Кайрат» марроканца Маруана Шамаха, однако, в действительности, трудно верится в это: как известно, «Кайрат» предпочитает действовать в одного нападающего, и он у клуба есть — Жерар Гоу. Держать на скамейке явно недешевого Шамаха смысла нет, все это больше похоже на игры агентов. Другое дело — капитан голландского «Витесса» Гурам Кашия… Этот футболист вполне мог бы стать реальным усилением «народной команды».



«Иртыш»



Из стана павлодарцев, как обычно, поступают самые противоречивые новости. Снова обсуждается клубный бюджет, который, по всей видимости, будет не менее 2 миллиардов тенге. В то же время команда уже растеряла целый ряд игроков, но при этом приобрела новых. По словам болгарского наставника Димитара Димитрова, все это делалось без его ведома, — что тоже не впервой.

Цитата Придется тренеру снова работать с тем, что дадут, — главное, чтобы на сборах легионеров «левых» еще кто не привез.

Весомыми потерями, пожалуй, являются вышеупомянутые Елдос Ахметов и Роман Муртазаев. Ну, а в числе приобретений числятся Илья Воротников, Александр Кислицын и Аслан Дарабаев. И если Херо сможет их вывести на лучшие кондиции, то, вполне вероятно, Павлодар не пропадет. А если добавит и качественных легионеров — будет вновь бороться за медали.



«Ордабасы»



Из стана шымкентцев пока доносятся только слухи, большинство которых связано с наставником Бахтияром Байсеитовым. Об этом и говорить не стоит. Существенной является новость о том, что на УТС приедет сенегальский нападающий Малик Мане. Это может обрадовать многих, — просто потому, что «Ордабасы» вновь будет представлять страну в Лиге Европы, и, будем надеяться, мысли Байсеитова о второстепенности данного соревнования остались все же в прошлом году.



«Окжетпес»



Кокшетаусцы избавились от целого ряда исполнителей, но пока существенной работы на трансферном рынке не проводили. Только словенец Лукас Хорват из «Домжале» может считаться реальным усилением, ну и также стоит отметить защитника павлодарского «Иртыша» Алибека Аяганова — он моментами показывает довольно неплохую игру. Остальную же троицу кокшетауских новобранцев в лице Александра Марочкина, Данила Цоя и Демията Сламбекова трудно пока занести в плюс. Но, возможно, Владимир Муханов видит в них то, что сможет развить.



«Актобе»



Неоднозначно можно оценить и начавшуюся трансферную кампанию актюбинцев. Пришедшие в клуб Рахимжан Розыбакиев, Дамир Даутов и Рафкат Аслан, конечно, довольно добротные исполнители, но бороться с ними за высокие места не представляется возможным. Однако это может быть только началом чего-то большого.

Цитата Новый наставник клуба украинец Игорь Рахаев в интервью дал понять, что упор будет сделан на возвращение лидеров прошлых лет. Видимо, первым из них может стать Марат Хайруллин, сам подтвердивший такие намерения.

Из легионеров остался только серб Вук Митошевич, еще семь мест свободно, что предвещает много работы на этом поприще. Интересно и вот что: у известного многим Данило Неко еще целый год действующего контракта с «Актобе». Как известно, в прошлом сезоне, с легкой подачи прежнего руководства, бразилец не играл, хотя зарплату в «Актобе» получал (точнее, должен получать), так почему новым людям в клубе не вернуть его в состав?.. Сидящий без дела Неко может стать грозным оружием — при правильном с ним обращении.



«Тобол»



Еще одна команда, которая успела очистить свои ряды от целой группы футболистов. В число таковых вошли и ветераны Александр Петухов и Нурбол Жумаскалиев, для которых, верится, найти для себя новые клубы не будет так уж трудно. Также заслуживают внимания ушедшие полузащитник Сергей Яворский и нападающий Сергей Хижниченко. Приобретений официально пока нет, но пополнить клуб могут достаточно сильные исполнители — это Сергей Малый с Алексеем Щеткиным из «Астаны» и голландец Йорди Бюйс, выступавший в последнее время за румынский «Пандурий». Пока все выглядит довольно интересно — главное, чтобы потенциал удалось реализовать…



«Атырау»



Существенным действием на данный момент для «нефтяников» можно считать только назначение главного тренера. Работы над формированием состава, как таковой, пока не было, — видимо, это было отложено уже на 2017 год, а в Турции ранее была просмотрена, в основном, молодежь. Хорват Зоран Вулич, несмотря на чемпионство в Молдове с тираспольским «Шерифом», пока для многих является загадкой, так как раньше о нем почти ничего у нас известно не было. И балканскому специалисту предстоит пройти немалый путь в формировании боеспособного коллектива.



«Шахтер»



Пока порадоваться карагандинцам особо нечему. Несмотря на традиционные заверения руководства, команду покидают местные воспитанники.

Цитата Так Евгений Горячий уже успел подписать контракт с кызылординским «Кайсаром», там же оказался один из лидеров полузащиты Максат Байжанов. Уехал на заработки в Словакию любимец карагандинцев Деслей Уббинк.