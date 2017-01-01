Футболист из КПЛ вошел в символическую сборную украинских легионеров 2016 года

В ней оказались: Дмитрий Безотосный «Габала» (Азербайджан), Артем Путивцев «Брук-Бет Термалика» (Польша), Виталий Вернидуб «Габала» (Азербайджан), Дмитрий Чигринский АЕК (Греция), Тарас Романчук «Ягеллония» (Польша), Александр Зинченко ПСВ (Нидерланды), Артем Старгородский «Шахтер» Солигорск (Беларусь), Юрий Габовда «Динамо» Минск (Беларусь), Владимир Аржанов «Атырау» (Казахстан), Евгений Коноплянка «Шальке» (Германия), Артем Кравец «Гранада» (Испания).



«Опыт позволяет украинцу быть одним из лидеров команды из Казахстана. В 2016 году Аржанов установил личный рекорд результативности в чемпионате, превзойдя достижение сезона 2009/2010 в составе запорожского “Металлурга”. Кроме того, полузащитник Аржанов стал лучшим бомбардиром команды, некоторым нападающим-одноклубникам такая результативность и не снилась. Да, команда украинца звезд с неба не хватает, а иногда вообще теряли очки там, где никак нельзя было этого делать, но без Аржанова трудно представить “Атырау”», — пишет СМИ.



Напомним, Аржанов уже покинул «Атырау» и в ближайшее время может подписать контракт с кызылординским «Кайсаром».