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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28317783/
1 января 2017, 11:59 | Футбол: Зарубежный | Comments.ua

Полузащитник «Зари» переходит в «Фенербахче»

Полузащитник сборной Украины и луганской «Зари» Александр Караваев переходит в «Фенербахче».

Полузащитник сборной Украины и луганской Зари Александр Караваев переходит в Фенербахче. Увеличить
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Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокаат, которому очень понравилась игра Александра, обратился в футбольный клуб «Шахтер» и лично к игроку с предложением о переходе, сообщает «Сегодня».

Александр обратился с этим вопросом к президенту «Зари» Евгению Геллеру с просьбой расторгнуть контракт об аренде, который был рассчитан до конца этого сезона, что можно сделать только в трехстороннем порядке, так как единоличных прав у «Шахтера» вернуть игрока досрочно нет.

После долгих переговоров была достигнута договоренность о переходе.

Напомним, что Александр Караваев присоединился к «Заре» в сезоне 2014/15. За это время он стал ключевым игроком команды, застолбив за собой место правого вингера. На счету футболиста 56 матчей и 16 забитых мячей в футболке «Зари».

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