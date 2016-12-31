Гол Вейналдума принес «Ливерпулю» победу над «Ман Сити» в матче чемпионата Англии

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Встреча, прошедшая в субботу на «Энфилде», завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Джорджиньо Вейналдум, забивший на 8-й минуте.

«Ливерпуль» продлил серию без поражений до 5 матчей. В следующем туре «красные» 2 января сыграют в гостях с «Сандерлендом». «Ман Сити» в этот же день дома примет «Бернли».