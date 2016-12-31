Гол Вейналдума принес «Ливерпулю» победу над «Ман Сити» в матче чемпионата Англии
МОСКВА, 31 дек —
Р-Спорт. «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу.
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Встреча, прошедшая в субботу на «Энфилде», завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Джорджиньо Вейналдум, забивший на 8-й минуте.
«Ливерпуль» продлил серию без поражений до 5 матчей. В следующем туре «красные» 2 января сыграют в гостях с «Сандерлендом». «Ман Сити» в этот же день дома примет «Бернли».
|31.12.2016 20:30
|основной раунд: 19-й тур
|Anfield Road
|Ливерпуль
|1:0
|Манчестер Сити
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Юрген Клопп
|Хосеп Гвардьола
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Удары (всего)
|9
|1
|Удары в створ
|2
|4
|Угловые
|6
|12
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Крейг Поусон (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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