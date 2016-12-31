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31 декабря 2016, 22:40 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Гол Вейналдума принес «Ливерпулю» победу над «Ман Сити» в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 31 дек — Р-Спорт. «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу.

Ливерпуль обыграл Манчестер Сити в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу. Увеличить
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Встреча, прошедшая в субботу на «Энфилде», завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Джорджиньо Вейналдум, забивший на 8-й минуте.

«Ливерпуль» продлил серию без поражений до 5 матчей. В следующем туре «красные» 2 января сыграют в гостях с «Сандерлендом». «Ман Сити» в этот же день дома примет «Бернли».

31.12.2016 20:30 основной раунд: 19-й тур Anfield Road
Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Юрген Клопп Хосеп Гвардьола
Голы
8′ Джорджиньо Вайналдум (А. Лаллана) 5
Составы
Симон Миньоле 22
Натаниел Клайн 2
Джеймс Милнер 7
Деян Ловрен 6
7′ Рагнар Клаван 17
75′ Эмре Джан 23
Джорджиньо Вайналдум 5
Адам Лаллана 20
Барбоса де Оливейра Роберту Фирмину 11
64′ Джордан Хендерсон 14
Дивок Ориги 27
89′ Садио Мане 19
Пеззини Лейва Лукас 21
1 Клаудио Браво
11 Александр Коларов
24 Джон Стоунс
30 Николас Отаменди 90+3′
7 Рахим Стерлинг
17 Кевин Де Брейне
21 Давид Сильва
10 Серхио Агуэро
25 Фернанду Луиз Роса Фернандинью
5 Пабло Сабалета 86′
15 Гонсалес Хесус Навас
42 Яя Туре 89′
72 Келечи Ихеаначо
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Удары (всего) 9
1 Удары в створ 2
4 Угловые 6
12 Фолы 12
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Крейг Поусон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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