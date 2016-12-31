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31 декабря 2016, 22:38 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Раньери: «Лестер» сыграл матч на ноль. Наконец-то!

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери поделился впечатлениями от домашней победы над «Вест Хэм Юнайтед» (1:0) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

Главный тренер <span class=error>Лестер</span> Сити <span class=error>Клаудио</span> <span class=error>Раньери</span> поделился впечатлениями от домашней победы над <span class=error>Вест</span> <span class=error>Хэм</span> Юнайтед (1:0) в матче 19-го тура чемпионата Англии. Увеличить
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«Я очень горд, потому что сегодня мы сыграли на ноль. Наконец-то! Результат очень хорош как для команды, так и для болельщиков. Мы провели очень качественный матч. У соперника было лишь несколько шансов, но мы хорошо перекрывали пространство на поле. Нам нужна была необходима поддержка болельщиков, и когда я призывал их, то они были с нами. Их поддержка очень важна для команды», — цитирует Раньери BBC Sport.

До сегодняшнего дня в последний раз «Лестер» уходил с поля без пропущенных мячей 2 ноября, когда в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов «лисы» сыграли вничью с «Копенгагеном» (0:0).

31.12.2016 18:00 основной раунд: 19-й тур King Power Stadium
Лестер 1:0 Вест Хэм Юнайтед
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Клаудио Раньери Славен Билич
Голы
20′ Ислам Слимани (М. Олбрайтон) 19
Составы
72′ Каспер Шмейхель 1
Бен Чилвелл 3
Уэстли Морган 5
44′ Роберт Хут 6
83′ Дэнни Симпсон 17
Дэнни Дринкуотер 4
66′ Марк Олбрайтон 11
47′ Дэниел Амарти 13
80′ Демарэй Грэй 22
Синдзи Окадзаки 20
70′ Рияд Махрез 26
Кристиан Фукс 28
83′ Ислам Слимани 19
Леонардо Ульоа 23
1 Даррен Рэндолф
2 Уинстон Рид
3 Аарон Крессуэлл
21 Анджело Огбонна 45′
4 Ховард Нордтвейт 71′
27 Димитри Пайет
30 Майкл Антонио
9 Энди Кэрролл
8 Шейку Куяте 78′
31 Эдмилсон Фернандес
16 Марк Нобл 57′
10 Мануэль Ланцини 84′
20 Андре Айю 65′
7 Софьян Фегули
Статистика
5 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 25
4 Удары в створ 5
7 Угловые 7
11 Фолы 8
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Энтони Тэйлор (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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