Раньери: «Лестер» сыграл матч на ноль. Наконец-то!
Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери поделился впечатлениями от домашней победы над «Вест Хэм Юнайтед» (1:0) в матче 19-го тура чемпионата Англии.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Я очень горд, потому что сегодня мы сыграли на ноль.
До сегодняшнего дня в последний раз «Лестер» уходил с поля без пропущенных мячей 2 ноября, когда в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов «лисы» сыграли вничью с «Копенгагеном» (0:0).
|31.12.2016 18:00
|основной раунд: 19-й тур
|King Power Stadium
|Лестер
|1:0
|Вест Хэм Юнайтед
|Первый тайм: 1:0
|Клаудио Раньери
|Славен Билич
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|5
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|25
|4
|Удары в створ
|5
|7
|Угловые
|7
|11
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Энтони Тэйлор (Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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