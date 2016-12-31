Раньери: «Лестер» сыграл матч на ноль. Наконец-то!

«Я очень горд, потому что сегодня мы сыграли на ноль. Наконец-то! Результат очень хорош как для команды, так и для болельщиков. Мы провели очень качественный матч. У соперника было лишь несколько шансов, но мы хорошо перекрывали пространство на поле. Нам нужна была необходима поддержка болельщиков, и когда я призывал их, то они были с нами. Их поддержка очень важна для команды», — цитирует Раньери BBC Sport.



До сегодняшнего дня в последний раз «Лестер» уходил с поля без пропущенных мячей 2 ноября, когда в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов «лисы» сыграли вничью с «Копенгагеном» (0:0).