Шмельцер заявил о желании завершить карьеру в дортмундской «Боруссии»

«Если все получится так, как планирую, то я останусь в воспоминании людей как футболист, который всю свою карьеру провел в “Боруссии”. Если бы мне удалось повесить бутсы на гвоздь в “Боруссии”, то я бы посчитал свою карьеру удавшейся», — приводит слова 28-летнего Шмельцера 11 Freunde.

В текущем чемпионате Германии Шмельцер провел 13 матчей.