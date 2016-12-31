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31 декабря 2016, 21:22 | Футбол: Зарубежный | «Газета.Ру»

Шмельцер заявил о желании завершить карьеру в дортмундской «Боруссии»

Защитник дортмундской «Боруссии» Марсель Шмельцер заявил о желании завершить свою карьеру в стане «шмелей».

«Если все получится так, как планирую, то я останусь в воспоминании людей как футболист, который всю свою карьеру провел в “Боруссии”. Если бы мне удалось повесить бутсы на гвоздь в “Боруссии”, то я бы посчитал свою карьеру удавшейся», — приводит слова 28-летнего Шмельцера 11 Freunde.

В текущем чемпионате Германии Шмельцер провел 13 матчей.

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