Моуринью: «МЮ» «заманил» людей на поле, против «Мидлсбро» в концовке играли 70 тысяч
МОСКВА, 31 дек —
Р-Спорт. Футболисты «Манчестер Юнайтед» в матче с «Мидлсбро» добились того, что в последние 15 минут игры против 11 игроков гостей действовали 70 тысяч человек, заявил главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью.
«МЮ» в матче 19-го тура дома обыграл «Боро» со счетом 2:1.
«Мои игроки действовали феноменально сегодня. Нам удалось сделать то, что я очень люблю — “заманить” болельщиков на поле. Последние 15 минут игры прошли в формате 70 тысяч против 11 игроков», — сказал Моуринью, чьи слова приводит
|31.12.2016 18:00
|основной раунд: 19-й тур
|Old Trafford
|Манчестер Юнайтед
|2:1
|Мидлсбро
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Каранка Айтор
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|32
|Удары (всего)
|9
|12
|Удары в створ
|2
|12
|Угловые
|2
|9
|Фолы
|14
|5
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Ли Мэйсон (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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