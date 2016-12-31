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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28316280/
31 декабря 2016, 21:23 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Моуринью: «МЮ» «заманил» людей на поле, против «Мидлсбро» в концовке играли 70 тысяч

МОСКВА, 31 дек — Р-Спорт. Футболисты «Манчестер Юнайтед» в матче с «Мидлсбро» добились того, что в последние 15 минут игры против 11 игроков гостей действовали 70 тысяч человек, заявил главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

«МЮ» в матче 19-го тура дома обыграл «Боро» со счетом 2:1.

«Мои игроки действовали феноменально сегодня. Нам удалось сделать то, что я очень люблю — “заманить” болельщиков на поле. Последние 15 минут игры прошли в формате 70 тысяч против 11 игроков», — сказал Моуринью, чьи слова приводит Би-би-си.

31.12.2016 18:00 основной раунд: 19-й тур Old Trafford
Манчестер Юнайтед 2:1 Мидлсбро
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Жозе Моуринью Каранка Айтор
Голы
85′ Антони Марсьяль (З. Ибрагимович) 11
86′ Поль Погба (Х. Мата) 6
7 Грант Лидбиттер (А. Негредо) 67′
Составы
Давид де Хеа 1
Эрик Байи 3
Антонио Валенсия 25
Поль Погба 6
Андер Агуэра Эррера 21
Генрих Мхитарян 22
Златан Ибрагимович 9
Антони Марсьяль 11
72′ Крис Смоллинг 12
Маркус Рэшфорд 19
57′ 64′ Дэйли Блинд 17
Маркос Рохо 5
64′ Маруан Феллаини 27
Хуан Мануэль Мата 8
26 Аррибас Виктор Вальдес
3 Джордж Френд
5 Бернардо Эспиноса
6 Бен Гибсон
25 Калум Чемберс 90+2′
14 Мартен де Рон
34 Адам Форшоу
10 Альваро Негредо
7 Грант Лидбиттер 78′
8 Адам Клейтон
19 Стюарт Даунинг 63′
21 Гастон Рамирес
37 Адама I Траоре 82′
2 Фабиу да Силва
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
32 Удары (всего) 9
12 Удары в створ 2
12 Угловые 2
9 Фолы 14
5 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Ли Мэйсон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Мидлсбро
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