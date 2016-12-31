Моуринью: «МЮ» «заманил» людей на поле, против «Мидлсбро» в концовке играли 70 тысяч

«МЮ» в матче 19-го тура дома обыграл «Боро» со счетом 2:1.

«Мои игроки действовали феноменально сегодня. Нам удалось сделать то, что я очень люблю — “заманить” болельщиков на поле. Последние 15 минут игры прошли в формате 70 тысяч против 11 игроков», — сказал Моуринью, чьи слова приводит Би-би-си.