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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28316241/
31 декабря 2016, 21:09 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Конте: «Челси» в матче со «Стоком» показал умение перестраиваться под соперника

МОСКВА, 31 дек — Р-Спорт. Футболисты «Челси» в матче со «Сток Сити» показали волю к победе и умение перестраивать свою игру в зависимости от действий соперника, заявил главный тренер лондонцев Антонио Конте.

«Челси» в матче 19-го тура, прошедшем в субботу в Лондоне, обыграл «Сток» со счетом 4:2. Голами в составе победителей отметились Гари Кэхилл (на 34-й минуте), Виллиан (57, 65) и Диего Коста (85). У «Стока» забивали Брюно Мартинс Инди (46) и Питер Крауч (64). «Синие» добились 13-й победы подряд в чемпионате Англии.

«Поздравляю своих игроков, победить в 13 матчах подряд в такой лиге очень сложно. “Сток” играл хорошо, они часто навешивали на Крауча и бились за подбор. Мои игроки показали, что могут адаптироваться под различную манеру игры соперника. Они действовали уверенно, с волей к победе. Я восхищен ими», — сказа Конте, чьи слова приводит Би-би-си.

«Очки не имеют значения, если ты не выигрываешь титул. Да, сейчас все прекрасно, мы гордимся результатом. Но все же мы должны сконцентрироваться на оставшейся части сезона», — добавил тренер.

Победная серия «Челси» длится с 1 октября. В следующем матче столичный клуб 4 января сыграет на выезде с «Тоттенхэмом».

31.12.2016 18:00 основной раунд: 19-й тур Stamford Bridge
Челси 4:2 Стоук Сити
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Антонио Конте Марк Хьюз
Голы
34′ Гэри Кэйхилл (С. Фабрегас) 24
57′ Виллиан (Э. Азар) 22
65′ Виллиан (С. Фабрегас) 22
85′ Диегу Коста 19
15 Бруну Мартинс Инди 46′
25 Питер Крауч (М. Диуф) 64′
Составы
Тибо Куртуа 13
Гэри Кэйхилл 24
Сесар Аспиликуэта 28
Морейра Маринью Давид Луиз 30
70′ Маркос Алонсо 3
Н`Голо Канте 7
Диегу Коста 19
Эден Азар 10
24′ 82′ Виктор Мозес 15
Бранислав Иванович 2
59′ 73′ Сеск Фабрегас 4
Неманья Матич 21
84′ Виллиан 22
Натаниэл Чалоба 29
33 Ли Грант
8 Глен Джонсон
3 Эрик Питерс
15 Бруну Мартинс Инди
17 Райан Шоукросс
18 Маме Бирам Диуф 70′
25 Питер Крауч
4 Джо Аллен
16 Чарли Адам 86′
22 Джердан Шачири 61′
27 Боян Кркич
14 Ибрахим Афеллай 62′
21 Жаннелли Имбула
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 5
7 Удары в створ 2
8 Угловые 3
12 Фолы 10
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Роберт Мэдли (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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