Конте: «Челси» в матче со «Стоком» показал умение перестраиваться под соперника

«Челси» в матче 19-го тура, прошедшем в субботу в Лондоне, обыграл «Сток» со счетом 4:2. Голами в составе победителей отметились Гари Кэхилл (на 34-й минуте), Виллиан (57, 65) и Диего Коста (85). У «Стока» забивали Брюно Мартинс Инди (46) и Питер Крауч (64). «Синие» добились 13-й победы подряд в чемпионате Англии.

«Поздравляю своих игроков, победить в 13 матчах подряд в такой лиге очень сложно. “Сток” играл хорошо, они часто навешивали на Крауча и бились за подбор. Мои игроки показали, что могут адаптироваться под различную манеру игры соперника. Они действовали уверенно, с волей к победе. Я восхищен ими», — сказа Конте, чьи слова приводит Би-би-си.

«Очки не имеют значения, если ты не выигрываешь титул. Да, сейчас все прекрасно, мы гордимся результатом. Но все же мы должны сконцентрироваться на оставшейся части сезона», — добавил тренер.

Победная серия «Челси» длится с 1 октября. В следующем матче столичный клуб 4 января сыграет на выезде с «Тоттенхэмом».