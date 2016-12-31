Агуэро выйдет в стартовом составе «Манчестер Сити» на матч с «Ливерпулем»

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В составе гостей с первых минут на поле выйдет аргентинский нападающий Серхио Агуэро, который отбыл четырёхматчевую дисквалификацию, полученную за грубую игру в матче с «Челси» (1:3) в рамках 14-го тура АПЛ (3 декабря).

«Ливерпуль»: Миньоле, Клайн, Ловрен, Клаван, Милнер, Хендерсон, Джан, Вейналдум, Лаллана, Мане, Фирмино.



«Манчестер Сити»: Браво, Сабалета, Коларов, Отаменди, Стоунс, Туре, Стерлинг, Фернандиньо, Сильва, Де Брёйне, Агуэро.

Начало встречи — 20:30 мск.