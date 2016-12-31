Агуэро выйдет в стартовом составе «Манчестер Сити» на матч с «Ливерпулем»
Стали известны стартовые составе команд матча 19-го тура английской
Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Сити».
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В составе гостей с первых минут на поле выйдет аргентинский нападающий Серхио Агуэро, который отбыл четырёхматчевую дисквалификацию, полученную за грубую игру в матче с «Челси» (1:3) в рамках 14-го тура АПЛ (3 декабря).
«Ливерпуль»: Миньоле, Клайн, Ловрен, Клаван, Милнер, Хендерсон, Джан, Вейналдум, Лаллана, Мане, Фирмино.
«Манчестер Сити»: Браво, Сабалета, Коларов, Отаменди, Стоунс, Туре, Стерлинг, Фернандиньо, Сильва, Де Брёйне, Агуэро.
Начало встречи — 20:30 мск.
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