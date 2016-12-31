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31 декабря 2016, 20:27 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Агуэро выйдет в стартовом составе «Манчестер Сити» на матч с «Ливерпулем»

Стали известны стартовые составе команд матча 19-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Сити».

Стали известны стартовые составе команд матча 19-го тура английской <nobr>Премьер-лиги</nobr> Ливерпуль — Манчестер Сити. Увеличить
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В составе гостей с первых минут на поле выйдет аргентинский нападающий Серхио Агуэро, который отбыл четырёхматчевую дисквалификацию, полученную за грубую игру в матче с «Челси» (1:3) в рамках 14-го тура АПЛ (3 декабря).

«Ливерпуль»: Миньоле, Клайн, Ловрен, Клаван, Милнер, Хендерсон, Джан, Вейналдум, Лаллана, Мане, Фирмино.

«Манчестер Сити»: Браво, Сабалета, Коларов, Отаменди, Стоунс, Туре, Стерлинг, Фернандиньо, Сильва, Де Брёйне, Агуэро.

Начало встречи — 20:30 мск.

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