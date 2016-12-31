Хет-трик Грэя помог «Бернли» разгромить «Сандерленд» в матче чемпионата Англии

Встреча 19-го тура, прошедшая в субботу в Бернли, завершилась победой хозяев поля со счетом 4:1. Хет-трик оформил Андре Грэй (забивший на 31-й, 51-й и 53-й минутах), еще один гол в составе победителей у Эшли Барнса (67, с пенальти). У «Сандерленда» отличился Джермейн Дефо (71).

«Бернли» в следующем матче 2 января сыграет на выезде с «Манчестер Сити». «Сандерленд» в этот же день примет «Ливерпуль».