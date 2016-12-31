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31 декабря 2016, 20:12 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Хет-трик Грэя помог «Бернли» разгромить «Сандерленд» в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 31 дек — Р-Спорт. Футболисты «Бернли» крупно обыграли «Сандерленд» в матче английской премьер-лиги.

Встреча 19-го тура, прошедшая в субботу в Бернли, завершилась победой хозяев поля со счетом 4:1. Хет-трик оформил Андре Грэй (забивший на 31-й, 51-й и 53-й минутах), еще один гол в составе победителей у Эшли Барнса (67, с пенальти). У «Сандерленда» отличился Джермейн Дефо (71).

«Бернли» в следующем матче 2 января сыграет на выезде с «Манчестер Сити». «Сандерленд» в этот же день примет «Ливерпуль».

31.12.2016 18:00 основной раунд: 19-й тур Turf Moor
Бернли 4:1 Сандерленд
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Шон Дайч Дэвид Мойес
Голы
31′ Андре Грэй 7
51′ Андре Грэй (Д. Мэрни) 7
53′ Андре Грэй (Э. Барнс) 7
67′ Эшли Барнс 10
18 Джермейн Дефо (А. Янузай) 71′
Составы
Том Хитон 1
Мэттью Лоутон 2
Майкл Кин 5
Бен Ми 6
Стивен Уорд 23
45+2′ Дин Мэрни 8
Джордж Бойд 21
Скотт Арфилд 37
68′ Стивен Дефур 16
Йохан Гвюдмундссон 25
78′ Андре Грэй 7
Сэм Воукс 9
85′ Эшли Барнс 10
Джеймс Тарковски 26
1 Вито Манноне
2 Билли Джонс 42′
3 Патрик ван Анхолт
5 Папи Джилободжи
7 Себастьян Ларссон
44 Аднан Янузай
9 Фабио Борини
18 Джермейн Дефо
16 Джон О`Ши 72′
22 Дональд Лав
23 Ламин Коне 24′
17 Дидье Ндонг
28 Виктор Аничебе 45′
20 Стивен Пинар
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 11
6 Удары в створ 3
6 Угловые 2
10 Фолы 8
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Грэм Скотт (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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