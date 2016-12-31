Хет-трик Грэя помог «Бернли» разгромить «Сандерленд» в матче чемпионата Англии
МОСКВА, 31 дек —
Р-Спорт. Футболисты «Бернли» крупно обыграли «Сандерленд» в матче английской премьер-лиги.
Встреча 19-го тура, прошедшая в субботу в Бернли, завершилась победой хозяев поля со счетом 4:1.
«Бернли» в следующем матче 2 января сыграет на выезде с «Манчестер Сити». «Сандерленд» в этот же день примет «Ливерпуль».
|31.12.2016 18:00
|основной раунд: 19-й тур
|Turf Moor
|Бернли
|4:1
|Сандерленд
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Шон Дайч
|Дэвид Мойес
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|11
|6
|Удары в створ
|3
|6
|Угловые
|2
|10
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Грэм Скотт (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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