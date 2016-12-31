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31 декабря 2016, 20:15 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

МЮ одержал пятую победу подряд в чемпионате Англии, обыграв «Мидлсбро»

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Мидлсбро» со счетом 2:1 в домашнем матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу.

В турнирной таблице Манчестер Юнайтед занимает шестое место. Увеличить
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В составе победителей забитыми мячами отметились Антони Марсьяль (85-я минута) и Поль Погба (86). У проигравших отличился Грант Лидбиттер (67). «Манчестер Юнайтед» продлил свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 12 игр. Кроме того, манкунианцы одержали пятую победу кряду в чемпионате Англии.

В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место, набрав 36 очков, «Мидлсбро» с 18 очками идет 16-м.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет с «Вест Хэмом», «Мидлсбро» на своем поле примет «Лестер». Обе встречи пройдут 2 января.

31.12.2016 18:00 основной раунд: 19-й тур Old Trafford
Манчестер Юнайтед 2:1 Мидлсбро
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Жозе Моуринью Каранка Айтор
Голы
85′ Антони Марсьяль 11
86′ Поль Погба 6
7 Грант Лидбиттер 67′
Составы
Давид де Хеа 1
Эрик Байи 3
Антонио Валенсия 25
Поль Погба 6
Андер Агуэра Эррера 21
Генрих Мхитарян 22
Златан Ибрагимович 9
Антони Марсьяль 11
72′ Крис Смоллинг 12
Маркус Рэшфорд 19
57′ 64′ Дэйли Блинд 17
Маркос Рохо 5
64′ Маруан Феллаини 27
Хуан Мануэль Мата 8
26 Аррибас Виктор Вальдес
3 Джордж Френд
5 Бернардо Эспиноса
6 Бен Гибсон
25 Калум Чемберс 90+2′
14 Мартен де Рон
34 Адам Форшоу
10 Альваро Негредо
7 Грант Лидбиттер 78′
8 Адам Клейтон
19 Стюарт Даунинг 63′
21 Гастон Рамирес
37 Адама I Траоре 82′
2 Фабиу да Силва
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
32 Удары (всего) 9
12 Удары в створ 2
12 Угловые 2
9 Фолы 14
5 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Ли Мэйсон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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