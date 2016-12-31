МЮ одержал пятую победу подряд в чемпионате Англии, обыграв «Мидлсбро»

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В составе победителей забитыми мячами отметились Антони Марсьяль (85-я минута) и Поль Погба (86). У проигравших отличился Грант Лидбиттер (67). «Манчестер Юнайтед» продлил свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 12 игр. Кроме того, манкунианцы одержали пятую победу кряду в чемпионате Англии.

В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место, набрав 36 очков, «Мидлсбро» с 18 очками идет 16-м.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет с «Вест Хэмом», «Мидлсбро» на своем поле примет «Лестер». Обе встречи пройдут 2 января.