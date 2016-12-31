МЮ одержал пятую победу подряд в чемпионате Англии, обыграв «Мидлсбро»
МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Мидлсбро» со счетом 2:1 в домашнем матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу.
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В составе победителей забитыми мячами отметились Антони Марсьяль (85-я минута) и Поль Погба (86). У проигравших отличился Грант Лидбиттер (67). «Манчестер Юнайтед» продлил свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 12 игр. Кроме того, манкунианцы одержали пятую победу кряду в чемпионате Англии.
В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место, набрав 36 очков, «Мидлсбро» с 18 очками идет 16-м.
В следующем туре «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет с «Вест Хэмом», «Мидлсбро» на своем поле примет «Лестер». Обе встречи пройдут 2 января.
|31.12.2016 18:00
|основной раунд: 19-й тур
|Old Trafford
|Манчестер Юнайтед
|2:1
|Мидлсбро
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Каранка Айтор
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|32
|Удары (всего)
|9
|12
|Удары в створ
|2
|12
|Угловые
|2
|9
|Фолы
|14
|5
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Ли Мэйсон (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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