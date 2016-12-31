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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28316071/
31 декабря 2016, 20:18 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Лестер» обыграл «Вест Хэм» в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. «Лестер» одержал победу над «Вест Хэмом» со счетом 1:0 в домашнем матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу.

<span class=error>Лестер</span> занимает 15-е место в турнирной таблице набрав 20 очков. Увеличить
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Мяч на 20-й минуте забил Ислам Слимани. «Лестер» прервал свою серию из трех матчей без побед и трехматчевую выигрышную серию «Вест Хэма».

В турнирной таблице «Лестер» занимает 15-е место, набрав 20 очков, «Вест Хэм» с 22 очками идет 13-м.

В следующем туре «Лестер» в гостях сыграет с «Мидлсбро», «Вест Хэм» в тот же день на своем поле примет «Манчестер Юнайтед».

В других матчах «Бернли» разгромил «Сандерленд» со счетом 4:1, «Вест Бромвич» обыграл «Саутгемптон» — 2:1, «Борнмут» одержал победу над «Суонси» — 3:0.

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