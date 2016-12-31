«Лестер» обыграл «Вест Хэм» в матче чемпионата Англии
МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. «Лестер» одержал победу над «Вест Хэмом» со счетом 1:0 в домашнем матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу.
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Мяч на 20-й минуте забил Ислам Слимани. «Лестер» прервал свою серию из трех матчей без побед и трехматчевую выигрышную серию «Вест Хэма».
В турнирной таблице «Лестер» занимает 15-е место, набрав 20 очков, «Вест Хэм» с 22 очками идет 13-м.
В следующем туре «Лестер» в гостях сыграет с «Мидлсбро», «Вест Хэм» в тот же день на своем поле примет «Манчестер Юнайтед».
В других матчах «Бернли» разгромил «Сандерленд» со счетом 4:1, «Вест Бромвич» обыграл «Саутгемптон» — 2:1, «Борнмут» одержал победу над «Суонси» — 3:0.
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