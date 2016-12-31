«Челси» одержал 13-ю победу подряд в чемпионате Англии

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В составе победителей забитыми мячами отметились Гари Кэхилл (34-я минута), Виллиан (57, 65) и Диего Коста (85). У проигравших отличились Бруно Мартинс Инди (46) и Питер Крауч (64). Для лондонской команды эта победа стала 13-й подряд в чемпионате Англии. Рекорд по этому показателю принадлежит другому лондонскому клубу «Арсеналу», который в 2002 году одержал 14 побед кряду.

В турнирной таблице «Челси» продолжает лидировать, набрав 49 очков, «Сток Сити» с 21 очком идет 14-м.

В следующем туре «Челси» 4 января в гостях сыграет с «Тоттенхэмом», «Сток Сити» днем ранее на своем поле примет «Уотфорд».