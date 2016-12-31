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31 декабря 2016, 19:57 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Челси» одержал 13-ю победу подряд в чемпионате Англии

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. «Челси» одержал победу над «Сток Сити» со счетом 4:2 в домашнем матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу.

<span class=error>Лондонцы</span> победили на своем поле Сток Сити со счетом 4:2. Увеличить
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В составе победителей забитыми мячами отметились Гари Кэхилл (34-я минута), Виллиан (57, 65) и Диего Коста (85). У проигравших отличились Бруно Мартинс Инди (46) и Питер Крауч (64). Для лондонской команды эта победа стала 13-й подряд в чемпионате Англии. Рекорд по этому показателю принадлежит другому лондонскому клубу «Арсеналу», который в 2002 году одержал 14 побед кряду.

В турнирной таблице «Челси» продолжает лидировать, набрав 49 очков, «Сток Сити» с 21 очком идет 14-м.

В следующем туре «Челси» 4 января в гостях сыграет с «Тоттенхэмом», «Сток Сити» днем ранее на своем поле примет «Уотфорд».

31.12.2016 18:00 основной раунд: 19-й тур Stamford Bridge
Челси 4:2 Стоук Сити
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Антонио Конте Марк Хьюз
Голы
34′ Гэри Кэйхилл (С. Фабрегас) 24
57′ Виллиан (Э. Азар) 22
65′ Виллиан (С. Фабрегас) 22
85′ Диегу Коста 19
15 Бруну Мартинс Инди 46′
25 Питер Крауч (М. Диуф) 64′
Составы
Тибо Куртуа 13
Гэри Кэйхилл 24
Сесар Аспиликуэта 28
Морейра Маринью Давид Луиз 30
70′ Маркос Алонсо 3
Н`Голо Канте 7
Диегу Коста 19
Эден Азар 10
24′ 82′ Виктор Мозес 15
Бранислав Иванович 2
59′ 73′ Сеск Фабрегас 4
Неманья Матич 21
84′ Виллиан 22
Натаниэл Чалоба 29
33 Ли Грант
8 Глен Джонсон
3 Эрик Питерс
15 Бруну Мартинс Инди
17 Райан Шоукросс
18 Маме Бирам Диуф 70′
25 Питер Крауч
4 Джо Аллен
16 Чарли Адам 86′
22 Джердан Шачири 61′
27 Боян Кркич
14 Ибрахим Афеллай 62′
21 Жаннелли Имбула
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 5
7 Удары в створ 2
8 Угловые 3
12 Фолы 10
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Роберт Мэдли (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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