«Челси» одержал 13-ю победу подряд в чемпионате Англии
МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. «Челси» одержал победу над «Сток Сити» со счетом 4:2 в домашнем матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу.
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В составе победителей забитыми мячами отметились Гари Кэхилл (34-я минута), Виллиан (57, 65) и Диего Коста (85). У проигравших отличились Бруно Мартинс Инди (46) и Питер Крауч (64). Для лондонской команды эта победа стала 13-й подряд в чемпионате Англии. Рекорд по этому показателю принадлежит другому лондонскому клубу «Арсеналу», который в 2002 году одержал 14 побед кряду.
В турнирной таблице «Челси» продолжает лидировать, набрав 49 очков, «Сток Сити» с 21 очком идет 14-м.
В следующем туре «Челси» 4 января в гостях сыграет с «Тоттенхэмом», «Сток Сити» днем ранее на своем поле примет «Уотфорд».
|31.12.2016 18:00
|основной раунд: 19-й тур
|Stamford Bridge
|Челси
|4:2
|Стоук Сити
|Первый тайм: 1:0
|Антонио Конте
|Марк Хьюз
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|18
|Удары (всего)
|5
|7
|Удары в створ
|2
|8
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Роберт Мэдли (Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
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- Капитан команды
- Гол
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- Нереализованный пенальти
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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