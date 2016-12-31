«Барселона» может вступить в гонку с «Реалом» за Дибалу
Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, интерес к 23-летнему аргентинскому футболисту проявляет не только «Реал», но и «Барселона». Ранее сообщалось, что Дибала приостановил переговоры о продлении контракта с «Ювентусом»
В нынешнем сезоне Дибала провёл за «Ювентус» 14 матчей в чемпионате Италии и Лиге чемпионов, записав на свой счёт четыре гола.
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