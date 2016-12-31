«Барселона» может вступить в гонку с «Реалом» за Дибалу

По информации источника, интерес к 23-летнему аргентинскому футболисту проявляет не только «Реал», но и «Барселона». Ранее сообщалось, что Дибала приостановил переговоры о продлении контракта с «Ювентусом» из-за заинтересованности мадридского клуба. Однако продление контракта до 2021 года не помешает игроку перебраться в один из испанских топ-клубов летом. Вероятна ситуация, при которой Пауло придётся выбирать между «Реалом» и «Барселоной».



В нынешнем сезоне Дибала провёл за «Ювентус» 14 матчей в чемпионате Италии и Лиге чемпионов, записав на свой счёт четыре гола.