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31 декабря 2016, 19:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Барселона» может вступить в гонку с «Реалом» за Дибалу

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, интерес к 23-летнему аргентинскому футболисту проявляет не только «Реал», но и «Барселона». Ранее сообщалось, что Дибала приостановил переговоры о продлении контракта с «Ювентусом» из-за заинтересованности мадридского клуба. Однако продление контракта до 2021 года не помешает игроку перебраться в один из испанских топ-клубов летом. Вероятна ситуация, при которой Пауло придётся выбирать между «Реалом» и «Барселоной».

В нынешнем сезоне Дибала провёл за «Ювентус» 14 матчей в чемпионате Италии и Лиге чемпионов, записав на свой счёт четыре гола.

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