Валлийский футбольный клуб побил мировой рекорд «Аякса»
«Нью Сейнтс» обновил рекорд по количеству побед подряд в высшем дивизионе чемпионата, сообщает Guardian. Клуб выиграл у «Цефн Друидс» со счетом 2:0 благодаря голам Райна Эдвардса и Джона Раутледжа.
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Предыдущий рекорд принадлежал «Аяксу» времен Йохана Кройфа, Йохана Неескенса и Арье Хаана. В 1972 году амстердамский клуб выиграл дома 26 матчей подряд.
«Нью Сейнтсу» для рекорда потребовалось два сезона — в прошлом году валлийцы выиграли 21 матч подряд, к которым добавили еще шесть побед кряду в этом сезоне.
В ноябре 2016 году шотландский клуб «Ист Килбрайд» одержал 27 побед подряд, однако этот рекорд не был зафиксирован, так как клуб выступает в пятом шотландском дивизионе, а речь идет о победах в высшем дивизионе чемпионата своей страны. Тем не менее, «Аякс» отправил в подарок шотландцам 27 ящиков пива.
«Нью Сейнтс» является сильнейшим клубом Уэльса. В последних 11 сезонах они одержали восемь побед в чемпионате страны.
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