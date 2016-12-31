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31 декабря 2016, 18:35 | Футбол: Зарубежный | РБК-Спорт

Валлийский футбольный клуб побил мировой рекорд «Аякса»

«Нью Сейнтс» обновил рекорд по количеству побед подряд в высшем дивизионе чемпионата, сообщает Guardian. Клуб выиграл у «Цефн Друидс» со счетом 2:0 благодаря голам Райна Эдвардса и Джона Раутледжа.

Чемпион Уэльса Нью <span class=error>Сейнтс</span> установил новый мировой рекорд по количеству побед подряд. Победа над <span class=error>Цефн</span> <span class=error>Друидс</span> стала для клуба 27-й подряд в домашнем чемпионате. Увеличить
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Предыдущий рекорд принадлежал «Аяксу» времен Йохана Кройфа, Йохана Неескенса и Арье Хаана. В 1972 году амстердамский клуб выиграл дома 26 матчей подряд.

«Нью Сейнтсу» для рекорда потребовалось два сезона — в прошлом году валлийцы выиграли 21 матч подряд, к которым добавили еще шесть побед кряду в этом сезоне.

В ноябре 2016 году шотландский клуб «Ист Килбрайд» одержал 27 побед подряд, однако этот рекорд не был зафиксирован, так как клуб выступает в пятом шотландском дивизионе, а речь идет о победах в высшем дивизионе чемпионата своей страны. Тем не менее, «Аякс» отправил в подарок шотландцам 27 ящиков пива.

«Нью Сейнтс» является сильнейшим клубом Уэльса. В последних 11 сезонах они одержали восемь побед в чемпионате страны.

Аякс
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Новости Зарубежного футбола

Валлийский ФК «Нью-Сэйнтс» установил мировой рекорд, победив в 27 матчах подряд

Валлийский ФК «Нью-Сэйнтс» установил мировой рекорд, победив в 27 матчах подряд

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Валлийский футбольный клуб «Нью-Сэйнтс» установил мировой рекорд по количеству выигранных матчей подряд во всех турнирах для команд, выступающих в высших дивизионах национальных чемпионатов. Об этом сообщает издание The Guardian.
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