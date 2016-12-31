Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28315666/
31 декабря 2016, 18:20 | Футбол: Зарубежный | «Газета.Ру»

СМИ: «Интер» готов продать Банегу в Китай за €25 млн

Полузащитник «Интера» Эвер Банега близок к переезду в Китай, утверждают итальянские СМИ. По информации источника, приобрести аргентинского футболиста готовы «Шанхай СИПГ» и «Тяньцзинь Сунцзян».

Отмечается, что миланский клуб продаст 28-летнего футболиста за €25 млн, что на данный момент не устраивает потенциальных покупателей.

В текущем сезоне Банега провел 19 матчей за «Интер», в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Интер
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости