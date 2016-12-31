СМИ: «Интер» готов продать Банегу в Китай за €25 млн
Полузащитник «Интера» Эвер Банега близок к переезду в Китай, утверждают итальянские СМИ. По информации источника, приобрести аргентинского футболиста готовы «Шанхай СИПГ» и «Тяньцзинь Сунцзян».
Отмечается, что миланский клуб продаст 28-летнего футболиста за €25 млн, что на данный момент не устраивает потенциальных покупателей.
В текущем сезоне Банега провел 19 матчей за «Интер», в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.
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