СМИ: «Интер» готов продать Банегу в Китай за €25 млн

Отмечается, что миланский клуб продаст 28-летнего футболиста за €25 млн, что на данный момент не устраивает потенциальных покупателей.

В текущем сезоне Банега провел 19 матчей за «Интер», в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.