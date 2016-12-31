Полузащитник «Астаны» Неманья Максимович может перейти в «Бенфику»

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В борьбе за игрока «орлам» придется поспорить с конкурентом в борьбе за чемпионство — лиссабонским «Спортингом». Издание отмечает, что «Бенфика» активно следит за перспективными сербами и ранее купила двух партнеров по молодежной сборной — нападающих Ивана Шапоньича и Луку Йовича.

Контракт Максимовича с «Астаной» завершается в июне 2017 года, а уже в январе он вправе подписать предварительный контракт с любым клубом. 25 декабря серб заявил, что хочет сменить команду этой зимой.

Перспективным Максимовичем интересуется ряд зарубежных клубов. Этой зимой сообщалось о его возможном трансфере в лиссабонский «Спортинг», испанскую «Валенсию» и бельгийский «Стандард».

До этого сообщалось, что Максимовичем интересовались испанская «Севилья», английские «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэмм», итальянские «Милан», «Рома», «Торино», «Интер» и «Дженоа», загребское «Динамо», московский «Спартак», швейцарский «Базель», немецкие «Нюрнберг», «Айнтрахт» и «Гамбург», французские «Олимпик Марсель», «Лион», «Нант» и «Монако».

Ранее генеральный менеджер «Астаны» Саян Хамитжанов подтвердил интерес к Максимовичу со стороны зарубежных клубов, но не уточнил их названия. Он не исключил, что серб покинет команду уже этой зимой.

21-летний Максимович перешел в «Астаану» в феврале 2015 года. За два сезона он дважды становился чемпионом Казахстана и один раз выигрывал Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы. В 2016 году полузащитник дебютировал в национальной сборной Сербии, в составе которой провел три матча. Вместе с «молодежкой» он выигрывал чемпионат мира-2015 в своей возрастной категории, записав на свой счет победный гол в финале.

В КПЛ на счету Максимовича 54 матча, в которых он забил девять голов и сделал шесть голевых передач.