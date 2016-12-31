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31 декабря 2016, 18:25 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Видаль: Думаю, 2017-й будет годом «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль подвёл итоги уходящего года, а также выразил мнение, что в 2017-м году мюнхенская команда способна выиграть всё.

«По шкале от одного до десяти за 2016-й год я бы поставил оценку девять. В Лиге чемпионов мы дошли до полуфинала, играли очень хорошо, но нас выбила сильная команда («Атлетико». — Прим. «Чемпионата»). Надеюсь, оценка предстоящему году будет десять.

Может ли «Бавария» выиграть всё? Эта команда должна выигрывать всё, именно поэтому у нас есть такие игроки. Я думаю, 2017-й будет нашим годом.

У нас очень хороший тренерский штаб и отличные игроки, которые жаждут выигрывать титулы. Так что мы постараемся выиграть всё", — цитирует Видаля пресс-служба Бундеслиги.

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