Видаль: Думаю, 2017-й будет годом «Баварии»

«По шкале от одного до десяти за 2016-й год я бы поставил оценку девять. В Лиге чемпионов мы дошли до полуфинала, играли очень хорошо, но нас выбила сильная команда («Атлетико». — Прим. «Чемпионата»). Надеюсь, оценка предстоящему году будет десять.



Может ли «Бавария» выиграть всё? Эта команда должна выигрывать всё, именно поэтому у нас есть такие игроки. Я думаю, 2017-й будет нашим годом.

У нас очень хороший тренерский штаб и отличные игроки, которые жаждут выигрывать титулы. Так что мы постараемся выиграть всё", — цитирует Видаля пресс-служба Бундеслиги.