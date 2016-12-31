«Селтик» одержал волевую победу над «Рейнджерс»
В рамках 21-го тура шотландской
Премьер-лиги состоялось дерби между клубами «Рейнджерс» и «Селтик». Встреча, прошедшая на стадионе «Айброкс», завершилась победой «кельтов» со счётом 2:1.
На 12-й минуте Кенни Миллер вывел «Рейнджерс» вперёд. На 33-й минуте Мусса Дембеле счёт сравнял. Победный для «Селтика» мяч забил Скотт Синклейр на 70-й минуте.
«Селтик» одержал 15 кряду победу в чемпионате Шотландии и опережает идущий вторым «Рейнджерс» на 19 очков.