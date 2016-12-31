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31 декабря 2016, 18:01 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Селтик» одержал волевую победу над «Рейнджерс»

В рамках 21-го тура шотландской Премьер-лиги состоялось дерби между клубами «Рейнджерс» и «Селтик». Встреча, прошедшая на стадионе «Айброкс», завершилась победой «кельтов» со счётом 2:1.

На 12-й минуте Кенни Миллер вывел «Рейнджерс» вперёд. На 33-й минуте Мусса Дембеле счёт сравнял. Победный для «Селтика» мяч забил Скотт Синклейр на 70-й минуте.

«Селтик» одержал 15 кряду победу в чемпионате Шотландии и опережает идущий вторым «Рейнджерс» на 19 очков.

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