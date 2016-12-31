Спортивный директор «Валенсии» рассказал о трансфере хавбека «Астаны» Максимовича

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сегодня, 31 декабря, «летучие мыши» объявили об отставке главного тренера Чезаре Пранделли. Итальянец стал вторым уволенным за три месяца наставником команды.

Об интересе «Валенсии» к Максимовичу стало известно 20 декабря. По данным сербской газеты «Политика», агент игрока провел переговоры с испанским клубом.

«Мы беседовали с владельцами клуба в Сингапуре о Неманье Максимовиче, и тогда Пранделли дал свое согласие на трансфер. Ожидалось, что Максимович перейдет к нам в июле. Теперь же после ухода Чезаре этот трансфер пока в режиме ожидания», — цитирует Питарча Football Espana.

Контракт Максимовича с «Астаной» рассчитан до июня 2017 года. Этой зимой футболист может подписать предварительный контракт с любым клубом. Ранее серб заявил, что пришло время сменить команду и покинуть чемпионат Казахстана.

21-летний Максимович выступает за «Астану» с февраля 2015 года. За два сезона в составе команды он дважды выигрывал чемпионат Казахстана и один раз — Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы. В прошлом году Максимович в составе молодежной сборной Сербии стал чемпионом мира, а в этом — дебютировал в составе национальной команды.

В КПЛ на счету Максимовича 54 матча, в которых он забил девять голов и сделал шесть голевых передач.

Информация о возможном переходе Максимовича в зарубежный клуб появляется постоянно. Ранее в СМИ сообщалось, что им интересовались лиссабонский «Спортинг», испанская «Севилья», английские «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм», бельгийский «Стандард», итальянские «Милан», «Рома», «Торино», «Интер» и «Дженоа», загребское «Динамо», московский «Спартак», швейцарский «Базель», немецкие «Нюрнберг», «Айнтрахт» и «Гамбург», французские «Олимпик Марсель», «Лион», «Нант» и «Монако».

Генеральный менеджер «Астаны» Саян Хамитжанов подтвердил интерес к Максимовичу со стороны зарубежных клубов, но не уточнил их названия. Он не исключил, что серб покинет команду уже этой зимой.