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31 декабря 2016, 17:51 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Валлийский ФК «Нью-Сэйнтс» установил мировой рекорд, победив в 27 матчах подряд

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Валлийский футбольный клуб «Нью-Сэйнтс» установил мировой рекорд по количеству выигранных матчей подряд во всех турнирах для команд, выступающих в высших дивизионах национальных чемпионатов. Об этом сообщает издание The Guardian.

Команда одержала рекордное количество побед подряд среди команд выступающих в высших дивизионах национальных чемпионатов. Увеличить
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В матче 21-го тура чемпионата Уэльса «Нью-Сэйнтс» обыграл «Сефн Друидс» со счетом 2:0. Эта победа стала для «Нью-Сэйтс» 27-й подряд во всех турнирах. Предыдущее достижение принадлежало голландскому «Аяксу», который в 1972 году одержал 26 побед кряду.

Самая продолжительная победная серия в истории футбола принадлежит клуб «Ист Килбрайд», который выступает в пятой по силе лиги Шотландии. Клуб на протяжении 30 игр побеждал своих соперников.

В настоящее время «Нью-Сэйнтс» занимает первое место в чемпионате Уэльса, опережая ближайшего преследователя на 21 очко. Команда является 10-кратным чемпионом Уэльса, шестикратным обладателем Кубка страны.

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