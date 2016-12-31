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31 декабря 2016, 17:13 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Челси» продлил контракт с футболистом Марко ван Гинкелом и отдал его в аренду ПСВ

МОСКВА, 31 дек — Р-Спорт. Футбольный клуб «Челси» продлил соглашение с полузащитником Марко ван Гинкелом на один год и снова отдал его в аренду голландскому ПСВ до конца текущего сезона, сообщается на официальном сайте лондонской команды.

Новый контракт с 24-летним хавбеком подписан до 2019 года.

Ван Гинкел перешел в «Челси» в 2013 году из голландского «Витесса». После этого играл в аренде в итальянском «Милане», английском «Сток Сити» и ПСВ, которому помог выиграть титул чемпиона Нидерландов в прошлом сезоне. Всего за основную команду «Челси» провел 4 игры. В активе ван Гинкела 6 матчей за сборную Нидерландов.

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