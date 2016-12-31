«Челси» продлил контракт с футболистом Марко ван Гинкелом и отдал его в аренду ПСВ

Новый контракт с 24-летним хавбеком подписан до 2019 года.

Ван Гинкел перешел в «Челси» в 2013 году из голландского «Витесса». После этого играл в аренде в итальянском «Милане», английском «Сток Сити» и ПСВ, которому помог выиграть титул чемпиона Нидерландов в прошлом сезоне. Всего за основную команду «Челси» провел 4 игры. В активе ван Гинкела 6 матчей за сборную Нидерландов.