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31 декабря 2016, 17:19 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Президент «Торино»: Зарплата Харта неподъёмная для нас

Президент «Торино» Урбано Каиро сообщил, что клуб летом следующего года вряд ли сможет выкупить голкипера Джо Харта у «Манчестер Сити» из-за высокой зарплаты англичанина.

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«Мы с удовольствием примем Харта, но мы знаем, что он не принадлежит нам. Его зарплата неподъёмная для “Торино”. Посмотрим, что произойдёт в июне», — цитирует Каиро Football Italia со ссылкой на La Stampa.

«Торино» арендовал Харта у «Манчестер Сити» минувшим летом. В текущем сезоне 29-летний вратарь провёл 16 матчей в чемпионате Италии, оставив ворота сухими в четырёх играх.
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