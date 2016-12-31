Президент «Торино»: Зарплата Харта неподъёмная для нас

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«Мы с удовольствием примем Харта, но мы знаем, что он не принадлежит нам. Его зарплата неподъёмная для “Торино”. Посмотрим, что произойдёт в июне», — цитирует Каиро Football Italia со ссылкой на La Stampa.



«Торино» арендовал Харта у «Манчестер Сити» минувшим летом. В текущем сезоне 29-летний вратарь провёл 16 матчей в чемпионате Италии, оставив ворота сухими в четырёх играх.