Коутиньо признан лучшим бразильским футболистом в Европе в 2016 году
МОСКВА, 31 дек —
Р-Спорт. Нападающий английского «Ливерпуля» и сборной Бразилии Фелиппе Коутиньо завоевал награду Samba d’Or, вручаемую лучшему бразильскому футболисту, выступающему в Европе, сообщается на официальном сайте премии.
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Коутиньо прервал двухлетнюю гегемонию форварда «Барселоны» Неймара. 24-летний полузащитник набрал 32,13% голосов и впервые в карьере стал первым в этой номинации. Неймар по итогам голосования набрал 27,88% голосов. Третье место занял полузащитник мадридского «Реала» Каземиро (13,35%).
Участие в опросе приняли болельщики, журналисты и бывшие игроки сборной Бразилии.
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