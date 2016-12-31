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31 декабря 2016, 16:50 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Коутиньо признан лучшим бразильским футболистом в Европе в 2016 году

МОСКВА, 31 дек — Р-Спорт. Нападающий английского «Ливерпуля» и сборной Бразилии Фелиппе Коутиньо завоевал награду Samba d’Or, вручаемую лучшему бразильскому футболисту, выступающему в Европе, сообщается на официальном сайте премии.

Нападающий английского Ливерпуля и сборной Бразилии <span class=error>Фелиппе</span> Коутиньо завоевал награду Samba d'Or вручаемую лучшему бразильскому футболисту выступающему в Европе сообщается на официальном сайте премии. Увеличить
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Коутиньо прервал двухлетнюю гегемонию форварда «Барселоны» Неймара. 24-летний полузащитник набрал 32,13% голосов и впервые в карьере стал первым в этой номинации. Неймар по итогам голосования набрал 27,88% голосов. Третье место занял полузащитник мадридского «Реала» Каземиро (13,35%).

Участие в опросе приняли болельщики, журналисты и бывшие игроки сборной Бразилии.

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