Берлускони: Переговоры о продаже «Милана» пришли к положительному заключению
Владелец «Милана» Сильвио Берлускони рассказал, как продвигаются переговоры о продаже клуба китайским инвесторам. Ранее стало известно, что сделка официально должна быть завершена в марте 2017 года.
«Переговоры с китайскими инвесторами пришли к положительному заключению. Они попросили побольше времени по техническим и бюрократическим причинам. Поэтому мы дали им возможность оформить выплату позже.
Не могу не сказать, что “Милан” привёз домой очередной трофей, Суперкубок Италии, и теперь я сравнялся с Сантьяго Бернабеу, легендарным президентом “Реала”. Мы с ним являемся самыми титулованными президентами в мировом футболе», — цитирует Берлускони Football Italia.
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