Берлускони: Переговоры о продаже «Милана» пришли к положительному заключению

«Переговоры с китайскими инвесторами пришли к положительному заключению. Они попросили побольше времени по техническим и бюрократическим причинам. Поэтому мы дали им возможность оформить выплату позже.



Не могу не сказать, что “Милан” привёз домой очередной трофей, Суперкубок Италии, и теперь я сравнялся с Сантьяго Бернабеу, легендарным президентом “Реала”. Мы с ним являемся самыми титулованными президентами в мировом футболе», — цитирует Берлускони Football Italia.