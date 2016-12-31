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31 декабря 2016, 16:51 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Берлускони: Переговоры о продаже «Милана» пришли к положительному заключению

Владелец «Милана» Сильвио Берлускони рассказал, как продвигаются переговоры о продаже клуба китайским инвесторам. Ранее стало известно, что сделка официально должна быть завершена в марте 2017 года.

«Переговоры с китайскими инвесторами пришли к положительному заключению. Они попросили побольше времени по техническим и бюрократическим причинам. Поэтому мы дали им возможность оформить выплату позже.

Не могу не сказать, что “Милан” привёз домой очередной трофей, Суперкубок Италии, и теперь я сравнялся с Сантьяго Бернабеу, легендарным президентом “Реала”. Мы с ним являемся самыми титулованными президентами в мировом футболе», — цитирует Берлускони Football Italia.

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