Пранделли заявил, что в «Валенсии» не выполнили обещаний по трансферам

«Владелец “Валенсии” Питер Лим сказал мне, что в январское трансферное окно будут приобретены четверо игроков. Но 29 декабря план изменился — Симоне Дзадза или один полузащитник. От четырёх игроков мы перешли к одному.



Я хотел видеть Дзадзу в составе 27 декабря, но, к моему удивлению, когда я вернулся из отпуска, его не было», — приводит слова Пранделли Marca.



59-летний итальянский специалист проработал с «Валенсией» три месяца. Он возглавил команду в начале октября, подписав трёхлетний контракт.