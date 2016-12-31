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31 декабря 2016, 16:06 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Пранделли заявил, что в «Валенсии» не выполнили обещаний по трансферам

Итальянский специалист Чезаре Пранделли, в пятницу покинувший пост главного тренера «Валенсии», заявил, что руководство клуба не сдержало обещаний, касающихся приобретений в январское трансферное окно.

«Владелец “Валенсии” Питер Лим сказал мне, что в январское трансферное окно будут приобретены четверо игроков. Но 29 декабря план изменился — Симоне Дзадза или один полузащитник. От четырёх игроков мы перешли к одному.

Я хотел видеть Дзадзу в составе 27 декабря, но, к моему удивлению, когда я вернулся из отпуска, его не было», — приводит слова Пранделли Marca.

59-летний итальянский специалист проработал с «Валенсией» три месяца. Он возглавил команду в начале октября, подписав трёхлетний контракт.

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