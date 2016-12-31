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31 декабря 2016, 15:21 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Милан» нацелился на Орье

Защитник «ПСЖ» Серж Орье, как и его одноклубник Хесе Родригес, может покинуть команду в январе 2017 года.

Как сообщает L’Equipe, на игрока сборной Кот-д’Ивуара претендует «Милан». Отмечается, что для итальянского клуба футболист является главной трансферной целью. Также сообщается, что средства на этот переход выделят китайские владельцы «россонери».

В нынешнем сезоне 24-летний защитник провел во всех турнирах за «ПСЖ» 16 матчей, забил 4 гола и получил 4 желтые карточки. Портал Transfermarkt.de оценивает ивуарийца в 15 млн евро, а его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2018 года.

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