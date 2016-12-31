Моуринью: Травма Ибрагимовича стала бы катастрофой для «Манчестер Юнайтед»

Отвечая на вопрос о том, что случится, если Ибрагимович получит травму, Моуринью сказал: «Катастрофа. Безусловно, катастрофа, но это футбол».

«Это неудивительно (сколько голов забил Ибрагимович). В Испании Лионель Месси и Криштиану Роналду много забивают с пенальти. Они феноменальные игроки, у которых много возможностей пробить пенальти. У Златана в этом чемпионате только один гол с пенальти», — заявил Моуринью, чьи слова приводит Рейтер.

Ибрагимович перешел в «МЮ» летом этого года, подписав контракт на один год с возможностью продления еще на один. За это время он провел в составе манкунианцев 26 игр и забил 17 мячей. В ноябре Моуринью сообщил, что клуб активирует опцию продления договора с 35-летним форвардом.