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31 декабря 2016, 15:24 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Моуринью: Травма Ибрагимовича стала бы катастрофой для «Манчестер Юнайтед»

МОСКВА, 31 дек — Р-Спорт. Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что если шведский нападающий команды Златан Ибрагимович получит травму, это станет катастрофой для манкунианцев.

Отвечая на вопрос о том, что случится, если Ибрагимович получит травму, Моуринью сказал: «Катастрофа. Безусловно, катастрофа, но это футбол».

«Это неудивительно (сколько голов забил Ибрагимович). В Испании Лионель Месси и Криштиану Роналду много забивают с пенальти. Они феноменальные игроки, у которых много возможностей пробить пенальти. У Златана в этом чемпионате только один гол с пенальти», — заявил Моуринью, чьи слова приводит Рейтер.

Ибрагимович перешел в «МЮ» летом этого года, подписав контракт на один год с возможностью продления еще на один. За это время он провел в составе манкунианцев 26 игр и забил 17 мячей. В ноябре Моуринью сообщил, что клуб активирует опцию продления договора с 35-летним форвардом.

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