«Ливерпуль» — «Сити» и ещё 5 матчей вместо «Иронии судьбы»
Рассказываем, какой футбол раскрасит вашу традиционную новогоднюю программу с «Иронией судьбы» и «Иваном Васильевичем».
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Шотландская
31 декабря. 15:15
Прогноз: 0:1
Дерби «Старой фирмы» уже перестало быть для Шотландии банальностью после банкротства «Рейнджерс», а новогоднее дерби стало особенно красочным подарком от местной
Но это маленькие фанаты могут умиляться «Старой фирмой», на поле и в городе будет не до церемоний. Дерби Глазго — это не просто столкновение двух команд, это столкновение двух религий: католики против протестантов. В 1989-м «Рейнджерс» купил первого католика в истории, и тогда его же фанаты жгли клубные флаги. И это норма для дерби, поверьте. Про футбол в дерби «Старой фирмы» забудьте — как и «Звезда» с «Партизаном», шотландские гранды редко радуют в плане игры. Но атмосферу матча, горящие глаза игроков, безумие фанатов нужно прочувствовать. Раз уж не на стадионе, так хоть у телевизора.
АПЛ. «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»
31 декабря, 20:30
Прогноз: 2:2
Если вы знаете «Иронию судьбы» наизусть, музыкальные шоу вас бесят, салаты уже приготовлены или если единственный новогодний атрибут в вашем доме — телевизор, «Ливерпуль» и «Сити» скрасят ваш вечер перед наступлением 2017-го. Родные и близкие вряд ли поймут, когда вы променяете их (и ваши) любимые фильмы, накрытый стол и тосты на футбол. Объяснить важность матча сложно, но попробуйте так: играют две самых атакующих команды английской
Поводов так думать достаточно. У «Манчестер Сити» есть Хосеп Гвардиола, продолжающий болезненную, но очень интригующую перестройку. У «Ливерпуля» — Юрген Клопп, чей стиль сейчас на полном серьёзе сравнивают с «Барселоной» Гвардиолы. А вы ещё не забывайте про игроков: Де Брёйне, Агуэро, Фирмино, Мане обязательно зажгут в таком матче, где атака наверняка будет рулить всем процессом.
Всё это безумно интересно, но есть один вопрос (с улыбкой): разве трудно было подумать о российских фанатах АПЛ, прежде чем ставить на такое время такой матч?
АПЛ. «Борнмут» — «Арсенал»
3 января. 22:45
Прогноз: 1:2
Если вы плохо ориентируетесь в чемпионате Англии, просто знайте — «Арсенал» играет со своей
«Арсенал» же верен себе. Как только появлялась возможность закрепиться на первом месте, выйти на второе, не потерять третье — «канониры» терялись и проигрывали. Это уже не несчастный случай, это расшатанная командная психика. «Арсенал» может придумать себе проблемы на ровном месте, а «Борнмут» — как раз та команда, которая умеет сделать капкан для гранда. В «Ливерпуле» уже знают.
Кубок Испании. «Реал» — «Севилья»
4 января. 23:15
Прогноз: 3:1
«Реал» никогда в истории не выдавал такие длинные беспроигрышные серии, как сейчас, при Зинедине Зидане, и, учитывая игру «сливочных» (которой толком нет), это вдвойне удивительно. Мадрид спасают умение Зидана управлять кадрами, давать игровое время всем и вовремя, но главное — стальной характер. За свою 35-матчевую серию «Реал» выдал уже массу матчей, где засыпал, вяло катал мяч, видел унылый счёт на табло и будил Серхио Рамоса — сразу же появлялись и характер, и стремление выиграть. «Севилья» как раз хорошо знает, что такое пробуждение Рамоса. Летний Суперкубок Европы стал бы севильским, если бы не включение капитана «Реала» в добавленное время. Вы знаете, на чей гол ставить.
«Севилья» слишком изменилась с тех времён. Хорхе Сампаоли не стал создавать бешеную
АПЛ. «Тоттенхэм» — «Челси»
4 января. 23:00
Прогноз: 1:1
Ловите дежавю, этот сценарий мы видели два года назад. «Челси» выдавал победную серию, командой восхищались сильнее всех в АПЛ, Эдену Азару мысленно отдавали борьбу за «Золотой мяч» с инопланетянами, Фабрегасу — идеальную карьеру после «Барселоны», Диего Косте — звание лучшего снайпера
Потом «Челси» стал другим. Играл на 1:0, заботился о своих воротах. Добывая преимущество, садился назад, порой беспокойно отбиваясь. Команда полгода бежала, а потом полгода превращалась в выжатый лимон. «Сока» на вторую половину 2015-го не хватило.
Ни на что не намекаю, но параллели допустимы. То же лидерство, та же стабильная победная серия, та же инопланетная игра отдельных персонажей, вроде Виктора Мозеса. Тоже первый матч нового года на «Уайт Харт Лейн». А «Тоттенхэм» умеет переламывать таких грандов, как «Челси» — не забывайте, одну серию Антонио Конте, сухую, «шпоры» уже прервали.
Примера. «Вильярреал» — «Барселона»
8 января, 22:45
Прогноз: 1:2
За пару дней до нашего возвращения на рабочие места свою работу возобновят Серия А и Примера, где стоит последить за «Барселоной».
Иньеста выздоровел, MSN в строю, но поездка на «Мадригаль» всё равно будет очень сложной. На «жёлтой субмарине» никакого хаоса и раздрая, как казалось после ухода Марселино — Фран Эскриба продолжил курс «Вильярреала», сохранил мощный прессинг, доверил ещё больше черновой работы Бруно Сориано, этому местечковому Бускетсу, и уже устроил «Атлетико» взбучку. Кто поручится, что с «Барселоной» не случится так же?
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