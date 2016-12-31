Шотландская Премьер-лига. «Рейнджерс» — «Селтик»

31 декабря. 15:15

Прогноз: 0:1



Дерби «Старой фирмы» уже перестало быть для Шотландии банальностью после банкротства «Рейнджерс», а новогоднее дерби стало особенно красочным подарком от местной Премьер-лиги. Без рождественских чудес тоже никуда: маленький фан «Селтика» Джей Битти собирал деньги для благотворительного фонда клуба, которые пошли на подарки детям на Рождество, встречался с Санта Клаусом и… бывшим игроком «Рейнджерс» Артуром Нуманом. Между ними в ресторане завязался умилительный диалог: «А ты тоже любишь «Селтик»?» — «Нет, брат, я люблю только «Рейнджерс». У маленького Джея улыбка сползла, как у ослика Иа, когда он узнал про свой подарок на день рождения.



Но это маленькие фанаты могут умиляться «Старой фирмой», на поле и в городе будет не до церемоний. Дерби Глазго — это не просто столкновение двух команд, это столкновение двух религий: католики против протестантов. В 1989-м «Рейнджерс» купил первого католика в истории, и тогда его же фанаты жгли клубные флаги. И это норма для дерби, поверьте. Про футбол в дерби «Старой фирмы» забудьте — как и «Звезда» с «Партизаном», шотландские гранды редко радуют в плане игры. Но атмосферу матча, горящие глаза игроков, безумие фанатов нужно прочувствовать. Раз уж не на стадионе, так хоть у телевизора.





Футбол Англия 2016/2017 Тур 19, 31.12.2016, 20:30 -:- Ливерпуль Манчестер Сити

АПЛ. «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»

31 декабря, 20:30

Прогноз: 2:2



Если вы знаете «Иронию судьбы» наизусть, музыкальные шоу вас бесят, салаты уже приготовлены или если единственный новогодний атрибут в вашем доме — телевизор, «Ливерпуль» и «Сити» скрасят ваш вечер перед наступлением 2017-го. Родные и близкие вряд ли поймут, когда вы променяете их (и ваши) любимые фильмы, накрытый стол и тосты на футбол. Объяснить важность матча сложно, но попробуйте так: играют две самых атакующих команды английской Премьер-лиги, там будет много голов, а после каждого гола можно произносить тост.



Поводов так думать достаточно. У «Манчестер Сити» есть Хосеп Гвардиола, продолжающий болезненную, но очень интригующую перестройку. У «Ливерпуля» — Юрген Клопп, чей стиль сейчас на полном серьёзе сравнивают с «Барселоной» Гвардиолы. А вы ещё не забывайте про игроков: Де Брёйне, Агуэро, Фирмино, Мане обязательно зажгут в таком матче, где атака наверняка будет рулить всем процессом.



Всё это безумно интересно, но есть один вопрос (с улыбкой): разве трудно было подумать о российских фанатах АПЛ, прежде чем ставить на такое время такой матч?





Футбол Англия 2016/2017 Тур 20, 3.01.2017, 22:45 -:- Борнмут Арсенал

АПЛ. «Борнмут» — «Арсенал»

3 января. 22:45

Прогноз: 1:2



Если вы плохо ориентируетесь в чемпионате Англии, просто знайте — «Арсенал» играет со своей мини-копией, против тренера, который был бы идеальным преемником Арсена Венгера. Эдди Хау анализирует матчи с помощью математики, давая игрокам только те цифры, которые хорошо характеризуют их действия, ставит в пример Гвардиолу и Брендана Роджерса, а его «Борнмут» владеет мячом больше традиционных середняков (и больше чемпиона Англии, например). Арсенальского вкуса «вишенкам» добавляет Джек Уилшер — Хау лично захотел арендовать травматичного хавбека у «Арсенала» и наколдовал так, что в «Борнмуте» Уилшер только играет, а не лечится, как в Лондоне.



«Арсенал» же верен себе. Как только появлялась возможность закрепиться на первом месте, выйти на второе, не потерять третье — «канониры» терялись и проигрывали. Это уже не несчастный случай, это расшатанная командная психика. «Арсенал» может придумать себе проблемы на ровном месте, а «Борнмут» — как раз та команда, которая умеет сделать капкан для гранда. В «Ливерпуле» уже знают.



Кубок Испании. «Реал» — «Севилья»

4 января. 23:15

Прогноз: 3:1



«Реал» никогда в истории не выдавал такие длинные беспроигрышные серии, как сейчас, при Зинедине Зидане, и, учитывая игру «сливочных» (которой толком нет), это вдвойне удивительно. Мадрид спасают умение Зидана управлять кадрами, давать игровое время всем и вовремя, но главное — стальной характер. За свою 35-матчевую серию «Реал» выдал уже массу матчей, где засыпал, вяло катал мяч, видел унылый счёт на табло и будил Серхио Рамоса — сразу же появлялись и характер, и стремление выиграть. «Севилья» как раз хорошо знает, что такое пробуждение Рамоса. Летний Суперкубок Европы стал бы севильским, если бы не включение капитана «Реала» в добавленное время. Вы знаете, на чей гол ставить.



«Севилья» слишком изменилась с тех времён. Хорхе Сампаоли не стал создавать бешеную прессинг-машину, как его учитель Марсело Бьельса, его «Севилья» может защищаться из последних сил, выдыхаясь, но оставаясь на ногах. Так было в Лионе, где андалусийцы пробивались в плей-офф Лиги чемпионов, а игра указывала на проигрыш «Севильи» с треском. Так что теперь это не просто команда, набитая атакующими полузащитниками разного склада, это настоящая четвёртая сила испанского футбола, как о «Севилье» говорят в Испании. Или третья?





Футбол Англия 2016/2017 Тур 20, 4.01.2017, 23:00 -:- Тоттенхэм Хотспур Челси