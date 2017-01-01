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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28313670/
1 января 2017, 19:08 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

Символическая сборная украинских легионеров 2016 года

Габовда и Коноплянка в одной команде под руководством Григорчука? Такое возможно.

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Второй год подряд UA-Футбол предоставляет возможность нашим легионерам стать одной командой. Если сравнивать с командой 2015 года, то всего 3 футболиста смогли удержать свои позиции.

Вратарь:

Дмитрий Безотосный, 33 года, «Габала» (Азербайджан). 51 матч в 2016-ом году, 44 пропущенных, 22 «сухих».

Самый стабильный из украинских легионеров. Один из лидеров «Габалы» был чуть ли не единственным в команде, кого не критиковали весной. А летом спасал команду (часто по 8−10 раз за матч) и в итоге вывел ее в групповой турнир Лиги Европы. Взятый пенальти против «МТК», три сейва на инстинкте после рикошетов против «Лилля» и «Марибора»… В лиге же в сезоне 2016/17 он в первом круге не пропустил ни одного мяча (!), установив рекордную «сухую» серию в 915 минут, а за полсезона набрал рекордное в истории «Габалы» количество «сухих» матчей (9) за такой период. Стена.

защита:

Артем Путивцев, 28 лет, «Брук-Бет Термалика» (Польша), 34 матча в 2016-ом году, 2 ассиста.

Наглядное пособие на тему «как быстро перезагрузить карьеру». Обычный игрок середняков УПЛ после уже месяца выступлений в Польше дебютировал в сборной Украины. И весной и летом после бледного начала вырастал до уровня скалы в обороне (по 7−12 выбитых мячей за матч, мощь и отличная игра головой), еще и с «бонусом» в виде опасных ударов издали. Кроме того, он всегда один из первых на поле по общему числу касаний и передач. Не играл он лишь из-за травм или дисквалификаций, и с ним скромная очень небогатая команда почти все время шла в тройке, а закончила год четвертой.

Виталий Вернидуб, 29 лет, «Габала» (Азербайджан). 35 матчей в 2016-ом году, 2 гола и ассист.

До середины апреля карьеру Виталия в Азербайджане можно было считать провальной. Плохая акклиматизация, вчистую проигранная конкуренция и критика за неповоротливость и плохую работу с мячом… А вот в пяти апрельско-майских матчах лиги (без пропущенных) и в нынешнем сезоне он уверен в себе, отлично взаимодействует с партнерами, очень силен в единоборствах. И добавил в технике. Важнейший гол в Лилле (после повторного прострела при розыгрыше углового), уверенная игра с «Марибором» и «Андерлехтом» на позиции опорника, не менее уверенная в обороне в остальных матчах и перерывы в игре лишь из-за усталости. Путивцев «Габалы».

Дмитрий Чигринский, 30 лет, АЕК (Греция), 9 матчей
Опытный защитник по окончании сезона 2015/2016 снова решил попробовать легионерской судьбы. В Греции украинец сразу стал своим, завоевал любовь и уважение болельщиков, что дорого стоит у местных фанов. Его взвешенная, спокойная и уверенная игра в обороне сразу привлекла внимание специалистов, кроме тех, кто работает в тренерском штабе сборной Украины. Чигринский доказывает, что рано его записывать в «сбитые летчики», однако есть одно но… Травмы. В конце года Украинец снова получил повреждения, однако уже занимается индивидуально и уже в январе 2017 может снова вернуться на поле.

полузащита:

Тарас Романчук, 25 лет, «Ягеллония» (Польша), 34 матча в 2016-ом году, шесть голов и пять ассистов.

Четыре года назад — футзалист и любитель, затем один из лучших трансферов сезона. В 2016-ом году он успел стать капитаном в одном из матчей «Яги». И одним из лучших опорников лиги, лидером по схеме «гол+пас» (9) среди игроков этого амплуа в сезоне 2016/17. Так что его второе подряд попадание в нашу сборную заслуженно. В марте/октябре он играл слабо, терял место в «старте», и его команда приблизилась к зоне вылета/потеряла лидерство. Но оба раза вернулся еще более сильным и поднимал команду наверх, этой зимой — до сюрпризного первого места. И не только с помощью игры головой. А и перебрасыванием мяча через вратаря. И разворотом с защитником на спине. Атакующий последний опорник.

Александр Зинченко, 20 лет, «Уфа» Россия, ПСВ (Нидерланды). Всего за 2016 год — 23 матча и 3 голевых передачи.

Самый громкий трансфер украинца в летнее межсезонье — переезд из «Уфы» в «Манчестер Сити». Сборы с командой Гвардиолы, и прогнозируемая аренда в ПСВ. Если в России уже давно говорили о Зинченко и на фоне остальных игроков команды украинец ярко выделялся, то в Европе он был совсем неизвестен, не добавило ему популярности и выступление сборной Украины на Евро. В Эйндховене старт сезона он пропустил из-за травмы, но впоследствии Коку начал понемногу предоставлять украинцу игровое время. Пожалуй, лучший период для Зинченко конец ноября — начало декабря, когда он шесть подряд матчей провел в основе, из них два в Лиге Чемпионов. Бенефис — матч в чемпионате Нидерландов против «Ден Хаага», где Александр делал на поле все, что хотел, записав в актив две голевые передачи.

Артем Старгородский, 34 года, «Шахтер» Солигорск (Беларусь). Всего в 2016 году — 35 матчей, 8 забитых мячей и 6 результативных передач.

Лидер и капитан белорусских «горняков». Его опыт сыграл огромную роль при построении игры команды. Умение прекрасно читать игру позволяло надежно играть в отборе, кроме того об атаке полузащитник совсем не забывал. 8+6 по системе гол+пас прекрасное тому подтверждение. По итогам чемпионата 2016 удалось впервые за три сезона получить «серебро». Однако, с приходом в команду нового главного тренера украинец вынужден был покинуть команду. Новому руководителю оказались не нужны ни опыт игрока, ни его лидерские качества.

Юрий Габовда, 27 лет, «Динамо» Минск (Беларусь). Всего в 2016 году — 35 матчей, 3 гола, 9 голевых передач.

Придя с «Гранита» зимой 2016 года, украинец сразу же стал стопроцентным игроком основы и одним из самых полезных игроков команды. По итогам чемпионата Габовда стал лучшим ассистентом «Динамо». Правда следует отметить, что не только Габовда дал команде, так и команда дала ему. Ни в одной из предыдущих команд украинец не пользовался таким доверием, как в «Динамо», что в итоге по данным transfermarkt.de позволило Габовде достичь, пока, своей высшей трансферной стоимости, а сам он получил предложения из более сильных и богатых чемпионатов. Недавно стало известно, что украинец покинул команду и будет устраиваться в новом клубе.

Владимир Аржанов, 31 год, «Атырау» (Казахстан). Всего в 2016 году — 36 матчей, 9 голов и 5 результативных передач.

Опыт позволяет украинцу быть одним из лидеров команды из Казахстана. В 2016 году Аржанов установил личный рекорд результативности в чемпионате, превзойдя достижение сезона 2009/2010 в составе запорожского «Металлурга». Кроме того, полузащитник Аржанов стал лучшим бомбардиром команды, некоторым нападающим-одноклубникам такая результативность и не снилась. Да, команда украинца звезд с неба не хватает, а иногда вообще теряли очки там, где никак нельзя было этого делать, но без Аржанова трудно представить «Атырау».

атака:

Евгений Коноплянка, 27 лет, «Севилья» (Испания), «Шальке» (Германия). Всего за 2016 год — 50 матчей, 9 голов и 4 результативные передачи.

Самый звездный из украинских легионеров. Однако 2016 провел не так качественно и ярко, как 2015. Только последние несколько месяцев Коноплянка снова заставил заговорить о себе, демонстрируя быстрый, атакующий футбол. И если в Севилье он действовал на своей родной позиции, то в Гельзенкирхене украинец уже где только не играл, однако, перевод его в форварды помог ему раскрыть новые грани своей игры. Кроме того, на счету хавбека несколько важных мячей, таких как гол «Краснодару» в Лиге Европы и дубль в ворота «Нюрнберга» в Кубке Германии, благодаря которому «Шальке» прошел в следующий раунд, а Евгений впервые в Германии получил индивидуальную награду.

Артем Кравец, 27 лет. «Штутгарт» (Германия), «Гранада» (Испания). 16 матчей, гол и два ассиста за первых, 14 матчей, четыре гола и два ассиста за вторых.

Еще один попавший в сборную не за весну, а за осень. Заработанный пенальти и отличный гол ударом головой в феврале, а в целом — титаническая работа без угроз воротам — все это не произвело впечатления на тренера «Штутгарта», ставившего в «старт» другого форварда аж до вылета из Бундеслиги. И в «Гранаде» Кравец не был фаворитом тренера Пако Хемеса (вскоре уволенного) и не сразу обошел молодых и вроде бы более талантливых конкурентов. Но тяжелая работа, голы из ничего — и к ноябрю вся атака «Гранады» заключалась в нем. Начало комбинаций, вывод партнеров на вратаря, больше ударов по воротам, чем все партнеры вместе взятые. One-man band.

тренер:

Роман Григорчук, 53 матча — 28 побед, 10 ничьих, 15 поражений.

Серии Безотосного, прогресс Вернидуба, отличные летние трансферы, самая крупная победа в истории клуба (8:0 над «Нефтчи»), первая в истории азербайджанского футбола победа над командой из лиг Топ-5, единственная команда в ЛЕ, дважды подряд успешно прошедшая четыре раунда Квалификации, первый игрок из Азербайджанской лиги в сборной Хорватии — все это прежде всего заслуга Григорчука. Для которого, по его же словам, первое полугодие года было сложнейшим в карьере. И все же с урезанным на треть бюджетом тренеру удалось слепить новую «Габалу», играющую в контратакующий быстрый комбинационный футбол, активно прессингующую и ни в коем случае не ставящую «автобусы».

Против «Лилля» и «Марибора» эта смелость принесла успех, в групповом турнире она (и глупейшие индивидуальные ошибки) оставили команду с нулем очков. Однако «Габала» даже против немцев и французов играла в ФУТБОЛ. И из кризисного месяца осенью вышла не с безнадежно проигранной борьбой в лиге, как год назад. А со вторым местом с отставанием всего в одно очко от «Карабаха».

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