Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28313254/
31 декабря 2016, 11:32 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Эллардайс: «Кристал Пэлас» точно не продаст Заха этой зимой

Полузащитник «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха не покинет клуб в зимнее трансферное окно.

Об этом сообщил главный тренер «орлов» Сэм Эллардайс.

«Я знал, что Заха в январе не сможет помочь клубу, потому что будет играть на Кубке африканских наций. Желаю ему удачи. Для него это очень здорово, а для нас это, разумеется, большая потеря. Но руководство клуба заверило меня, что мы точно не потерям Уилфрида навсегда — зимой он не будет продан», — цитирует Эллардайса Sky Sports.

В этом сезоне АПЛ Заха забил три мяча и отдал шесть голевых передач.

Кристал Пэлас
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена