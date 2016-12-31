Эллардайс: «Кристал Пэлас» точно не продаст Заха этой зимой

Об этом сообщил главный тренер «орлов» Сэм Эллардайс.



«Я знал, что Заха в январе не сможет помочь клубу, потому что будет играть на Кубке африканских наций. Желаю ему удачи. Для него это очень здорово, а для нас это, разумеется, большая потеря. Но руководство клуба заверило меня, что мы точно не потерям Уилфрида навсегда — зимой он не будет продан», — цитирует Эллардайса Sky Sports.



В этом сезоне АПЛ Заха забил три мяча и отдал шесть голевых передач.