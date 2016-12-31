Дель Боске: Один китайский клуб предложил мне € 15 млн в год

Тем не менее испанский специалист отклонил предложение.



«Один китайский клуб предложил мне € 15 млн в год. Однако я никогда не принимал решения, основываясь на финансовом вопросе. Мой самый счастливый спортивный период был в те времена, когда я работал в академии “Реала” в окружении отличных специалистов. Правда, в ту эпоху мы зарабатывали лишь на самое необходимое», — цитирует дель Боске El Confidencial.