Симеоне: Я не покину «Атлетико»
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне в очередной раз ответил на вопрос о своём будущем в испанском клубе.
Аргентинский специалист подчеркнул, что не намерен возглавить другую команду по окончании текущего сезона.
«Нет, я не покину «Атлетико», — цитирует Симеоне Marca.
В последнее время в испанских СМИ неоднократно обсуждался вопрос о будущем Симеоне в «Атлетико». В услугах аргентинского специалиста заинтересован не один европейский клуб и, в частности, миланский «Интер».
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