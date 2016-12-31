Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28312644/
31 декабря 2016, 9:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Симеоне: Я не покину «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне в очередной раз ответил на вопрос о своём будущем в испанском клубе.

Аргентинский специалист подчеркнул, что не намерен возглавить другую команду по окончании текущего сезона.

«Нет, я не покину «Атлетико», — цитирует Симеоне Marca.

В последнее время в испанских СМИ неоднократно обсуждался вопрос о будущем Симеоне в «Атлетико». В услугах аргентинского специалиста заинтересован не один европейский клуб и, в частности, миланский «Интер».

Атлетико
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена