Симеоне: Я не покину «Атлетико»

Аргентинский специалист подчеркнул, что не намерен возглавить другую команду по окончании текущего сезона.



«Нет, я не покину «Атлетико», — цитирует Симеоне Marca.



В последнее время в испанских СМИ неоднократно обсуждался вопрос о будущем Симеоне в «Атлетико». В услугах аргентинского специалиста заинтересован не один европейский клуб и, в частности, миланский «Интер».