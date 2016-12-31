Венгер: Сезон в АПЛ пока что разочаровывает по всем статьям
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер признался, что его разочаровывает уровень текущего чемпионата Англии.
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После 18 туров «канониры» имеют в активе 37 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице. Лидером является «Челси» (46 очков).
«Мы находимся в середине сезона в чемпионате, где работают лучшие тренеры и играют лучшие клубы. Пока что этот чемпионат разочаровывает по всем статьям. Каждый сезон в АПЛ запоминается хотя бы
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