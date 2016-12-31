Венгер: Сезон в АПЛ пока что разочаровывает по всем статьям

После 18 туров «канониры» имеют в активе 37 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице. Лидером является «Челси» (46 очков).



«Мы находимся в середине сезона в чемпионате, где работают лучшие тренеры и играют лучшие клубы. Пока что этот чемпионат разочаровывает по всем статьям. Каждый сезон в АПЛ запоминается хотя бы двумя-тремя невероятно зрелищными играми, однако в нынешнем сезоне таких ещё не было. Думаю, что эти матчи ещё впереди. Клубы АПЛ просто обязаны показывать более зрелищный футбол. В чемпионате Англии вращаются очень большие деньги, каждая игра очень важна, а каждый тренер находится под серьёзным давлением. Все клубы в АПЛ сейчас — очень высокого уровня», — приводит слова Венгера Goal.