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31 декабря 2016, 9:42 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Венгер: Сезон в АПЛ пока что разочаровывает по всем статьям

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер признался, что его разочаровывает уровень текущего чемпионата Англии.

Главный тренер Арсенала Арсен Венгер признался что его разочаровывает уровень текущего чемпионата Англии. Увеличить
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После 18 туров «канониры» имеют в активе 37 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице. Лидером является «Челси» (46 очков).

«Мы находимся в середине сезона в чемпионате, где работают лучшие тренеры и играют лучшие клубы. Пока что этот чемпионат разочаровывает по всем статьям. Каждый сезон в АПЛ запоминается хотя бы двумя-тремя невероятно зрелищными играми, однако в нынешнем сезоне таких ещё не было. Думаю, что эти матчи ещё впереди. Клубы АПЛ просто обязаны показывать более зрелищный футбол. В чемпионате Англии вращаются очень большие деньги, каждая игра очень важна, а каждый тренер находится под серьёзным давлением. Все клубы в АПЛ сейчас — очень высокого уровня», — приводит слова Венгера Goal.

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