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31 декабря 2016, 8:46 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

Фонсека: Никакие переговоры по Тайсону сейчас невозможны

Наставник «горняков» прокомментировал информацию о возможном трансфере полузащитника.

Наставник горняков прокомментировал информацию о возможном трансфере полузащитника. Увеличить
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Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека прокомментировал информацию о возможном уходе из команды Тайсона.

— Для меня Тайсон — важнейший игрок, важная составляющая команды. Никакие переговоры по нему сейчас невозможны. Я очень на него рассчитываю, — сказал Фонсека в эфире Rаdio Gaucha.

В последнее время появилась информация о том, что бразильский полузащитник «Шахтера» может покинуть команду. В частности, сообщалось, что его услугами интересуется «Интернасьонал», «Фенербахче», а также неназванный китайский клуб.

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