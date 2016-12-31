Фонсека: Никакие переговоры по Тайсону сейчас невозможны
Наставник «горняков» прокомментировал информацию о возможном трансфере полузащитника.
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Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека прокомментировал информацию о возможном уходе из команды Тайсона.
— Для меня Тайсон — важнейший игрок, важная составляющая команды. Никакие переговоры по нему сейчас невозможны. Я очень на него рассчитываю, — сказал Фонсека в эфире Rаdio Gaucha.
В последнее время появилась информация о том, что бразильский полузащитник «Шахтера» может покинуть команду. В частности, сообщалось, что его услугами интересуется «Интернасьонал», «Фенербахче», а также неназванный китайский клуб.
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