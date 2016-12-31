Ибрагимович: Футбол Месси выглядит так, будто он играет на PlayStation
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович восхитился игрой форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
Швед выступал вместе с аргентинцем в составе каталонского клуба с 2009 по 2011 год. В сезоне 2009/10 «Барселона» стала чемпионом Испании, выиграла Суперкубок страны 2009 и 2010 годов, а также Суперкубок УЕФА — 2009 и Клубный чемпионат мира — 2009.
«Думаю, что Месси уникален. Не знаю, увидим ли мы ещё одного игрока, который может делать то, что делает он. У Месси свой собственный стиль, который не сравнится ни с чем. Мне посчастливилось видеть его в деле каждый день. Его футбол выглядит так, будто он играет на PlayStation. Вы даёте ему мяч и просто смотрите, как много игроков он сможет обыграть», — приводит слова Ибрагимовича ESPN.
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