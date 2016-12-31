«Эвертон» и «Халл» сыграли вничью в матче чемпионата Англии по футболу

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В составе хозяев отличились Майкл Доусон (6-я минута) и Роберт Снодграсс (65). У гостей мяч на счету Росса Баркли (84), в компенсированное к первому тайму время голкипер «Халла» Дэвид Маршалл забил гол в свои ворота.

«Эвертон» с 27 очками идет на седьмом месте в турнирной таблице. «Халл» поднялся на предпоследнюю строчку, на счету команды 13 баллов.

Это был первый матч тура. Остальные встречи пройдут в субботу и воскресенье.