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31 декабря 2016, 0:18 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Кркич хочет уйти из «Стоук Сити»

Нападающий «Стоук Сити» Боян Кркич намерен покинуть клуб в зимнее трансферное окно, сообщает El Mundo Deportivo.

Форвард недоволен малым количеством игровой практики — в текущем сезоне он провел только 8 матчей в чемпионате Англии, забив 3 мяча, при этом лишь один поединок — 20 августа с «Манчестер Сити» (1:4) — он отыграл полностью. Интерес к бывшему футболисту сборной Испании проявляют «Валенсия» и «Лас-Пальмас». Также у игрока есть предложение из Китая.

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