Кркич хочет уйти из «Стоук Сити»

Форвард недоволен малым количеством игровой практики — в текущем сезоне он провел только 8 матчей в чемпионате Англии, забив 3 мяча, при этом лишь один поединок — 20 августа с «Манчестер Сити» (1:4) — он отыграл полностью. Интерес к бывшему футболисту сборной Испании проявляют «Валенсия» и «Лас-Пальмас». Также у игрока есть предложение из Китая.