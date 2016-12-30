СМИ: «Суонси» начал переговоры с помощником главного тренера «Баварии» Анчелотти
Пол Клемент, который является помощником главного тренера немецкого футбольного клуба «Бавария» Карло Анчелотти, называется одним из кандидатов на пост главного тренера команды английской
премьер-лиги «Суонси», сообщает South Wales Evening Post.
Валлийский клуб во вторник объявил о завершении трудовых отношений с тренером Бобом Брэдли. Американец возглавил «Суонси» в начале октября этого года. Под руководством 58-летнего специалиста клуб провел 11 матчей, в которых одержал 2 победы при семи поражениях и двух ничьих, и занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Англии после 18 туров, имея в активе 12 очков.
По сообщению источника, представители «Суонси» уже начали переговоры с Клементом.
Ранее одними из основных кандидатов на пост главного тренера валлийской команды назывались знаменитый в прошлом защитник сборной Нидерландов, а ныне тренер Яп Стам и бывший полузащитник и
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