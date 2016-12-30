СМИ: «Суонси» начал переговоры с помощником главного тренера «Баварии» Анчелотти

Валлийский клуб во вторник объявил о завершении трудовых отношений с тренером Бобом Брэдли. Американец возглавил «Суонси» в начале октября этого года. Под руководством 58-летнего специалиста клуб провел 11 матчей, в которых одержал 2 победы при семи поражениях и двух ничьих, и занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Англии после 18 туров, имея в активе 12 очков.

По сообщению источника, представители «Суонси» уже начали переговоры с Клементом.