«Валенсия»: Пранделли заявил, что он не в состоянии улучшить результаты команды
«Валенсия» на своём официальном сайте опубликовала заявление с объяснением причин ухода итальянского специалиста Чезаре Пранделли с поста главного тренера команды.
«Чезаре Пранделли совершенно неожиданно для нас подал в отставку в момент, когда команда испытывает турнирные проблемы. Тренер заявил, что он не в состоянии улучшить результаты команды. Решение было ещё более неожиданным
59-летний Пранделли проработал с «Валенсией» три месяца. Он возглавил команду в начале октября, подписав контракт сроком на три года.
В таблице испанского чемпионата «Валенсия» после 15 туров располагается на 17-й строчке. Последнюю победу в Примере команда одержала в середине октября.
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