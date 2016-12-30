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30 декабря 2016, 23:28 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Валенсия»: Пранделли заявил, что он не в состоянии улучшить результаты команды

«Валенсия» на своём официальном сайте опубликовала заявление с объяснением причин ухода итальянского специалиста Чезаре Пранделли с поста главного тренера команды.

«Чезаре Пранделли совершенно неожиданно для нас подал в отставку в момент, когда команда испытывает турнирные проблемы. Тренер заявил, что он не в состоянии улучшить результаты команды. Решение было ещё более неожиданным из-за того, что зимой мы рассчитывали провести плодотворную работу на трансферном рынке. Впрочем, руководство “Валенсии” подчёркивает, что клуб готов двигаться дальше и улучшать свои результаты», — сообщается в заявлении «летучих мышей».

59-летний Пранделли проработал с «Валенсией» три месяца. Он возглавил команду в начале октября, подписав контракт сроком на три года.

В таблице испанского чемпионата «Валенсия» после 15 туров располагается на 17-й строчке. Последнюю победу в Примере команда одержала в середине октября.

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