«Атлетико» в товарищеском матче обыграл «Аль-Иттихад»
В пятницу, 30 декабря, «Атлетико» в Саудовской Аравии провёл товарищеский матч с местным «Аль-Иттихадом».
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Встреча завершилась победой подопечных Диего Симеоне со счётом 3:2. «Матрасники» вышли вперёд на 23-й минуте благодаря голу Хуанфрана, но до перерыва пропустили дважды. На 62-й минуте Фернандо Торрес с пенальти счёт сравнял, а Хосе Хименес на 70-й минуте забил победный мяч.
Первый матч в 2017 году «Атлетико» проведёт 3 января против «Лас-Пальмаса» в рамках 1/8 финала Кубка Испании.
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