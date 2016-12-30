Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28311684/
30 декабря 2016, 23:25 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Атлетико» в товарищеском матче обыграл «Аль-Иттихад»

В пятницу, 30 декабря, «Атлетико» в Саудовской Аравии провёл товарищеский матч с местным «Аль-Иттихадом».

В пятницу 30 декабря <span class=error>Атлетико</span> в Саудовской Аравии провёл товарищеский матч с местным Аль-Иттихадом. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча завершилась победой подопечных Диего Симеоне со счётом 3:2. «Матрасники» вышли вперёд на 23-й минуте благодаря голу Хуанфрана, но до перерыва пропустили дважды. На 62-й минуте Фернандо Торрес с пенальти счёт сравнял, а Хосе Хименес на 70-й минуте забил победный мяч.

Первый матч в 2017 году «Атлетико» проведёт 3 января против «Лас-Пальмаса» в рамках 1/8 финала Кубка Испании.

Атлетико
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена