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30 декабря 2016, 23:18 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Бывший защитник «Ювентуса» возглавил аргентинский клуб

45-летний уругваец Паоло Монтеро назначен главным тренером «Росарио Сентраль», сообщает La Nacion.

Предыдущими местами его работы были «Бока Унидос» и «Колон». Его новое соглашение рассчитано на 18 месяцев.

В бытность футболистом Монтеро защищал цвета «Пеньяроля», «Аталанты», «Сан-Лоренсо» и «Ювентуса», а также был капитаном сборной Уругвая, с которой участвовал на ЧМ-2002 и Кубке Америки-2004, где команда взяла бронзу.
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