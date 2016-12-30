Бывший защитник «Ювентуса» возглавил аргентинский клуб

Предыдущими местами его работы были «Бока Унидос» и «Колон». Его новое соглашение рассчитано на 18 месяцев.

В бытность футболистом Монтеро защищал цвета «Пеньяроля», «Аталанты», «Сан-Лоренсо» и «Ювентуса», а также был капитаном сборной Уругвая, с которой участвовал на ЧМ-2002 и Кубке Америки-2004, где команда взяла бронзу.