Голкипер Тибо Куртуа не покинет «Челси» в ближайшее трансферное окно

Ранее британские СМИ сообщили, что представители 24-летнего бельгийца, который ранее играл в чемпионате Испании за «Атлетико», уже обговорили детали трансфера Куртуа в мадридский «Реал» следующим летом. Действующее соглашение вратаря с «Челси» истекает в 2019 году.

«Куртуа является для меня одним из лучших, если не самым лучшим вратарем в мире. Это фантастический голкипер. Он остается с нами, и это самое главное для меня. Все остальное — просто спекуляции», — цитирует Конте L’Equipe.

Куртуа подписал контракт с «Челси» летом 2011 года, однако тут же был отдан в аренду в «Атлетико», за который выступал на протяжении трех сезонов, после чего вернулся в команду из Лондона, где стал основным вратарем.