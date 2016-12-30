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30 декабря 2016, 23:11 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Голкипер Тибо Куртуа не покинет «Челси» в ближайшее трансферное окно

Футболист Тибо Куртуа не покинет лондонский «Челси» в ближайшее трансферное окно, заявил главный тренер «синих» Антонио Конте.

Ранее британские СМИ сообщили, что представители 24-летнего бельгийца, который ранее играл в чемпионате Испании за «Атлетико», уже обговорили детали трансфера Куртуа в мадридский «Реал» следующим летом. Действующее соглашение вратаря с «Челси» истекает в 2019 году.

«Куртуа является для меня одним из лучших, если не самым лучшим вратарем в мире. Это фантастический голкипер. Он остается с нами, и это самое главное для меня. Все остальное — просто спекуляции», — цитирует Конте L’Equipe.

Куртуа подписал контракт с «Челси» летом 2011 года, однако тут же был отдан в аренду в «Атлетико», за который выступал на протяжении трех сезонов, после чего вернулся в команду из Лондона, где стал основным вратарем.

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